新华社马累1月9日电 （记者唐璐）1月8日，马尔代夫总统萨利赫在马累会见应邀访马的国务委员兼外长王毅。

萨利赫请王毅转达对习近平主席的诚挚问候。萨利赫表示，去年我同习近平主席通话，就巩固马中关系、拓展务实合作达成重要共识。感谢中方为马经济社会发展作出巨大贡献，为马方推进疫苗全民接种提供大力支持，并在G20框架内减缓马方债务。马方坚定奉行一个中国政策，马中良好关系和牢固互信根植于双方悠久的传统友谊和对主权平等、相互尊重等原则的坚守。马方对马中关系的未来充满信心，愿以两国建交50周年为契机，深化相互理解和互利合作，推动马中关系实现更加强劲的发展。

王毅首先转达了习近平主席的亲切问候。王毅说，中马友好交往历史悠久，约600年前，中国航海家郑和两次到访马尔代夫，古代海上丝绸之路早就将两国人民联系在一起。今年是中马建交50周年，两国关系经历了国际风云变幻考验，更加稳定成熟，也为地区和平稳定作出贡献。50年交往的最宝贵经验就是始终相互尊重、平等相待、团结互助，巩固了两国的互信，夯实了双边关系的政治基础。中方赞赏马方坚定支持中方维护核心利益，中方也始终支持马方维护国家主权和领土完整，支持马方走符合本国国情的发展道路，支持马方奉行独立自主的外交政策。中方愿拓展同马方各领域互利合作，支持马方推进多元发展战略，希望中马自贸协定尽快审批生效，助力马经济转型升级。

王毅表示，病毒是全人类的共同敌人，中方将秉持人类卫生健康共同体理念，继续同马方团结抗疫，直至彻底战胜疫情。中方愿根据马方需要，继续为马方提供更多抗疫物资和疫苗支持。

双方就加强国际事务沟通协调交换意见。王毅表示，中方愿继续同马方一道，坚持真正的多边主义，维护联合国权威和宪章宗旨原则，捍卫国际公平正义，维护发展中国家共同利益。中方欢迎马方在国际和地区事务中发挥独特建设性作用。萨利赫高度赞赏中国的全球影响和重要作用，愿同中方加强团结协作。

同日，王毅还同马尔代夫外长沙希德举行会谈。双方共同见证签署了双边合作文件并出席中马建交50周年官方标识启动仪式。

《 人民日报 》（ 2022年01月10日 03 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)