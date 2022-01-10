携手实现现代化，携手构建新时代中非命运共同体，中非必将书写人类文明史上的辉煌篇章

“加强同中国的伙伴关系对非洲实现发展至关重要，同中国携手合作对非洲大陆13亿人民意义重大”“没有中国的有力支持，就没有肯尼亚今天的发展成就”“中国的发展就是科摩罗的机遇，中国的成功就是非洲的成功”……非洲国家领导人高度评价非中关系，彰显出中非历久弥坚的深厚友谊，展现出中非携手合作的光明前景。

重信守诺、务实高效是中国对非合作的鲜明特色。一个多月前，习近平主席在中非合作论坛第八届部长级会议上总结提炼中非友好合作精神，提出构建新时代中非命运共同体的“四点主张”，宣布中非务实合作“九项工程”。论坛会议结束以来，中非创新合作大会、中非现代农业技术交流示范和培训联合中心挂牌仪式等活动相继举办。中国同厄立特里亚关系提升为战略伙伴关系，中国同肯尼亚签署关于数字经济、投资、农业以及肯尼亚农产品输华等一系列双边合作文件，中方提出愿帮助科摩罗年内实现全民免疫接种、2025年前彻底消除疟疾、支持科方“2030新兴国家”发展战略……这些落实论坛会议成果的具体行动，推动构建新时代中非命运共同体走深走实。

中非守望相助、团结抗疫，是构建新时代中非命运共同体的应有之义。疫情发生以来，中国向非洲53国和非盟提供了120批次抗疫物资，实现对非抗疫援助全覆盖，中国新冠疫苗几乎覆盖所有非洲国家。在非洲面临新一轮疫情之际，习近平主席宣布再向非洲提供10亿剂疫苗，助力非洲国家实现非盟确定的2022年60%非洲人口接种疫苗的目标。这一最大规模的援非计划已经开始执行，一批批中国疫苗跨越山海，运往非洲需要的每一个角落。这些行动表明，中国将始终坚定地同非洲站在一起，直至取得抗疫的最终胜利。

中国是最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，双方在实现经济发展和民族振兴的道路上互帮互助，有利于增进中非27亿人民的共同福祉。中国始终秉持真实亲诚理念和正确义利观开展对非合作，中非双方已合作建设超过1万公里铁路、近10万公里公路、近千座桥梁、近百个港口，还有大量医院和学校。近日，中方承建的肯尼亚蒙巴萨油码头竣工，这是中非真诚友谊的又一见证，是中非共建“一带一路”的可喜成果，昭示着中非携手走向现代化的光明前景。只要中非继续团结合作，就一定能走出一条发展中国家实现现代化的新路。

“肯中合作是真正伙伴之间的雪中送炭。我经常被问及为何肯中合作如此密切，我告诉他们，因为中国与我们相互尊重、平等相待。”肯尼亚总统肯雅塔的话，道出了中非友好合作历久弥新的重要原因。中国开展对非合作从不附加任何政治条件，从不做强加于人的事情。中国一贯主张非洲应是国际合作的大舞台，不应是大国博弈的竞技场。如果有什么要竞争的话，那就是比一比谁为非洲做的更多，谁为非洲贡献更大，谁为非洲人民付出更多的汗水和辛劳。中国真诚帮助非洲国家，愿同所有国家在非洲开展合作，非洲人民明白谁是真朋友。厄立特里亚总统伊萨亚斯表示，中国是非洲不可或缺的真正发展伙伴，期待中国在非洲和平、发展进程中发挥更大作用。

真诚友好、平等相待，互利共赢、共同发展，主持公道、捍卫正义，顺应时势、开放包容，中非友好合作精神必将代代相传，不断发扬光大。携手实现现代化，携手构建新时代中非命运共同体，中非必将书写人类文明史上的辉煌篇章。

《 人民日报 》（ 2022年01月10日 03 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)