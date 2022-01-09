人民网雅加达1月8日电 （记者徐伟）印度尼西亚三一一大学孔子学院8日联合韩国延世大学孔子学院、延世大学中国研究院举办了“巴蜀文旅国际大讲堂”活动第一期“走进天府名县阆中”在线讲座。

据介绍，“巴蜀文旅国际大讲堂”系列讲座计划在2022年遴选四川省9个具有推广价值的文旅产品，并以此为主题举办9期在线讲座，讲座将以直播的形式进行，并配备中、英、韩、印尼四语同声传译。让外国友人了解四川的旅游品牌和巴蜀文化，提升四川在海外，特别是在青年大学生中的知名度与影响力。

延世大学文科学院院长、延世大学中国研究院院长兼延世大学孔子学院韩方院长金铉哲表示，四川是韩国民众最想到访的中国目的地之一，不仅因为四川有许多美食，还在于其丰富的文化资源，李白、杜甫、苏轼等都是在韩国非常有影响力的中国诗人和文学家。金铉哲认为，海外青年学子可以一起聆听在线讲座、分享心得，这是非常有意义的文化交流。他期待四川在海外交流中能够硕果满盈，并不断促进中文交流与国际友好。

四川省文化和旅游厅国际交流与合作处蔡凌云表示，四川一直是旅游的天堂，也是全球游客热衷的旅游胜地，“大讲堂”的顺利举行能帮助海外友人更好地了解巴蜀特色文化与四川文旅资源，并接触到第一手专业的文化介绍和旅游建议。她希望疫情过后更多的海外友人能到访四川，享受四川的安逸与盛景。

本期“走进天府名县阆中”讲座主讲人宋海全从“阆苑仙境”“阆苑仙葩”“阆苑仙风”“阆苑仙品”四个板块对阆中古城的地理、历史、文化资源、民俗、美食与旅游路线进行了完备的介绍。阆中古城历经巴城、汉城、唐城再到老城新区等发展变迁过程，有“活着的古城”之称。其中，春节老人落下闳、黑脸的张飞、风水大师袁天罡、李淳风等历史人物都与阆中有关。此外，阆中还拥有王皮影、川北灯戏、阆中傩戏等独特的非物质文化遗产，有张飞牛肉、保宁醋、白糖蒸馍和五龙蒸笼宴等丰富的美食文化。宋海全还推荐了三条阆中旅游路线，并表示，阆中是一块有着千年古城和璀璨多元文化的风水宝地，欢迎大家有机会到阆中做客，实地感受阆中魅力。

本次讲座反响热烈，来自印尼孔子学院的近百名学生纷纷表示被阆中的山水风景、历史故事和民俗文化深深吸引。他们非常喜爱具有独特风貌的阆中古建筑，同时也对三国时期将领张飞的故事很感兴趣。有的印尼学生说，愿在疫情结束之后，前往中国四川的阆中，亲身体验当地独特的风俗人情。

三一一大学孔子学院中方院长陆雨表示，“巴蜀文旅国际大讲堂”的顺利开讲，有助于在疫背景下推动民间文化交流，发挥孔子学院在国际交流中的综合服务平台作用，提升巴蜀文化的国际影响力和文化旅游吸引力，助力成渝地区双城经济圈建设和巴蜀文旅走廊建设，向世界展示四川文化独特的魅力。

本次活动得到了四川省文化和旅游厅、四川师范大学、四川省文化和旅游厅国际处等的支持。首期讲座吸引了来自中国、英国、韩国、印尼和巴基斯坦等多个国家近300名大学生和中国文化爱好者参加。据悉，该系列讲堂下期活动预计在3月举行，届时将以古蜀国神秘的三星堆文化为主题。

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