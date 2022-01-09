新华社北京1月8日电 综合新华社驻布达佩斯分社、柏林分社记者报道：匈牙利泽梅尔魏斯医科大学校长、政府疫情问题顾问梅尔克利·贝拉7日表示，匈牙利已迎来由变异新冠病毒奥密克戎毒株引发的第五波疫情；德国7日宣布收紧针对餐饮业堂食的新冠防疫措施，以应对奥密克戎毒株蔓延。

梅尔克利接受当地媒体采访时说，由于奥密克戎毒株传染性强，预计将出现更多新增病例。他说，接种过疫苗的人感染奥密克戎毒株后通常症状较轻，主要为流鼻涕、喉咙痛、头痛、发烧一两天。人们如果完成三针疫苗接种，相关的保护力将提高很多。

匈牙利科学院教授、病毒学家鲁什沃伊·米克洛什对新华社记者说，奥密克戎毒株具有很强传染性，预计该国第五波疫情期间，有可能出现单日感染病例1.5万例以上的情况。

匈牙利7日报告6524例新增确诊病例，累计确诊1282957例；新增死亡101例，累计死亡39780例。截至7日，匈牙利人口中超过60%完成了两剂疫苗接种，超过30%接种了加强针。

德国联邦与各州政府7日达成协议，收紧针对餐饮业堂食的防疫措施，以应对奥密克戎毒株蔓延带来的冲击。按照协议，从15日起，完成全程疫苗接种者或康复者需有当天的病毒检测阴性证明才能进入餐厅、咖啡店或酒吧等场所用餐消费，已接种疫苗加强针者则无需检测证明即可进入。

德国联邦政府称，出台这一被称为“2G+”的规定，原因在于餐饮业有很多堂食顾客不戴口罩，奥密克戎毒株的传播风险更大。德国总理朔尔茨当天说，鉴于奥密克戎毒株的传播情况，目前卫生系统还不能放松警惕，新冠感染人数和住院人数预计将继续上升，因此需做好准备，收紧防疫措施。

朔尔茨还敦促德国人尽快接种疫苗加强针，进一步提高接种率，“疫苗加强针是对奥密克戎最好的防护”。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所公布的最新数据显示，截至当地时间7日零时，德国单日新增新冠确诊病例56335例，其中11502例为奥密克戎毒株感染病例，已累计报告奥密克戎毒株感染病例62974例。目前德国大多数新冠病例仍是德尔塔毒株感染，但过去数周奥密克戎毒株感染的病例数正迅速增加。该国已有71.6%的民众完成了疫苗全程接种。（参与记者：陈浩、张毅荣）

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