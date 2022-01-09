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综合消息：亚太三国新冠疫情持续恶化

2022年01月09日09:33 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月8日电 综合新华社驻马尼拉分社、堪培拉分社、东京分社记者报道：8日，菲律宾卫生部报告新增新冠确诊病例26458例，澳大利亚日增确诊超11万例，均创疫情暴发以来最高值。日本新增确诊8311例，为去年9月11日以来新高。

　　菲律宾卫生部8日报告，该国累计确诊超293.6万例；当日新增死亡病例265例，累计52135例；新冠检测阳性率达到43.7%，这一数据也创下疫情暴发以来最高值。新增病例主要集中在首都马尼拉地区。

　　菲传染病专家罗恩特基恩·索朗特8日说，奥密克戎毒株已在菲本土传播，医院收治的新冠患者人数不断增加，包括危重症患者。菲律宾总医院发言人乔纳斯·德尔罗萨里奥当天说，这家公立医院收治新冠患者的重症病房已满负荷运转，他们正着手腾出更多普通病房以收治新冠患者。

　　菲律宾政府已把马尼拉等多个地区的新冠疫情警戒级别提升至三级，暂停这些地区大型集会并禁止未接种疫苗者进入公共场所。

　　澳大利亚8日报告的新增确诊病例数超过11万例，连续第六天刷新疫情暴发以来日增确诊病例数最高纪录。

　　依据各州和领地8日通报的数据，澳单日新增确诊病例超过11万例，其中人口大州新南威尔士州和维多利亚州新增确诊病例总数就超过9万例；累计确诊近85万例；新增死亡病例25例，累计死亡2345例。

　　7日晚，澳国库部长弗赖登伯格在社交媒体上说其新冠检测阳性。8日，澳前总理特恩布尔在社交媒体上说他新冠检测阳性。澳大利亚广播公司报道称，随着病例数持续大幅增长，检测中心不堪重负，澳多地核酸检测点前排起长龙，同时快速抗原检测试剂盒也出现短缺。

　　据日本广播协会电视台统计，截至8日18时30分（北京时间17时30分），日本新增确诊病例8311例，累计确诊1759005例；新增死亡病例2例，累计18414例。这是自去年9月11日以来日本单日新增病例再次超过8000例。

　　新年后日本疫情急速恶化，4日新增超1000例，5日超2000例，6日超4000例，7日超6000例，8日超8000例。其中冲绳县、广岛县都创下疫情以来当地新高，冲绳县新增确诊1759例。此外东京都8日新增确诊1224例，是去年9月15日以来再次单日新增超千例。

　　多个驻日美军基地近日暴发疫情。冲绳县官网8日显示，冲绳美军基地当日新增确诊病例302例。此外，山口县的岩国基地8日报告了71例确诊病例。横须贺、横田、座间等多个美军基地近日也都报告疫情。（参与记者：岳东兴、白旭、闫洁、刘锴、华义）

(责编：高歌、刘叶婷)

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