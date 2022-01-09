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中国政府援助缅甸蒲甘他冰瑜佛塔修复项目正式启动

2022年01月09日09:30 | 来源：新华网
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　　新华社仰光1月8日电（记者张东强）中国政府援助缅甸蒲甘他冰瑜佛塔修复项目启动仪式8日在蒲甘举行。

　　中国驻缅甸大使陈海在启动仪式上说，他冰瑜佛塔是蒲甘最高的佛教建筑，也是缅甸最著名的佛塔之一。中国国家文物局与缅甸宗教和文化部经多次商谈，共同确定由中方对因地震而受损的他冰瑜佛塔进行修复，并由中国陕西省和云南省的技术团队具体承担。陈海表示，中方团队将与缅方按照联合国教科文组织关于世界文化遗产保护要求，全面开展他冰瑜佛塔的整体修复工作，共同维护好这一人类共同的文化遗产。

　　缅甸宗教和文化部副部长吞翁表示，缅中佛塔修复合作，使两国“胞波”友谊更加密切。两国文化交流与合作对保护文化遗产至关重要，两国在此领域的合作必将促进两国友谊薪火相传。

　　2016年8月24日，缅甸中部发生6.8级地震，造成包括他冰瑜佛塔在内的数百座佛塔、佛像受损。2017年5月在北京举行的首届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，中缅双方签署《关于开展缅甸蒲甘古迹震后修复保护合作的谅解备忘录》。2018年9月中缅双方在蒲甘签署援助修复他冰瑜佛塔的协议。2019年5月以来，中方已先后完成他冰瑜佛塔主体结构评估、佛塔紧急加固工程、总体修复方案深化设计等工作。

(责编：高歌、刘叶婷)

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