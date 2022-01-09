新华社北京1月8日电 1月8日，国家主席习近平致电毛里塔尼亚总统加兹瓦尼，就加兹瓦尼感染新冠病毒致以慰问。

习近平表示，得知加兹瓦尼总统感染新冠病毒，我谨向你表示慰问，祝你早日康复。中国政府和中国人民坚定支持毛里塔尼亚政府和人民抗击疫情，相信在加兹瓦尼总统领导下，毛里塔尼亚一定能早日战胜疫情。

《 人民日报 》（ 2022年01月09日 01 版）

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