新华社德黑兰1月8日电（记者高文成 王守宝）伊朗副外长兼伊核问题首席谈判代表巴盖里8日说，伊朗核问题全面协议相关方谈判“分歧正在减少”。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊核协议相关方当天在奥地利首都维也纳举行数小时会谈。巴盖里随后对媒体表示，谈判正在朝着达成协议的方向发展。

据报道，在与伊朗代表会面后，伊核协议其他相关方代表与美国代表就谈判情况交换意见。

另据伊朗外交部网站消息，伊核协议相关方当天还就解除对伊制裁问题举行专家会议。各方近日在维也纳举行了不同层次、不同形式的密集会谈。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行会谈，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。伊朗表示，谈判取得成功的关键是就有效解除对伊制裁达成协议。

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