新华社马累1月8日电（记者唐璐）当地时间1月8日，国务委员兼外长王毅在马累同马尔代夫外长沙希德举行会谈。

王毅说，此访适逢中马建交50周年。回首过去50年，两国始终相互尊重、平等相待，真诚互助、并肩前行，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持，中马关系已经成为国家之间友好交往、互利共赢的典范。中方愿同马方一道，以建交50周年为契机，落实好两国元首重要共识，深化中马传统友谊，聚焦疫后复苏合作，携手共建“一带一路”，推动中马面向未来的全面友好合作伙伴关系迈上新台阶，造福两国和两国人民。

王毅说，双方要继续高质量共建“一带一路”，积极推进基础设施、住房、环岛电网等重点项目，实施好海水淡化项目，为马疫后经济复苏提供助力。中方支持马多元发展战略，愿加强数字、通信等新兴领域合作，探讨协助马方发展海洋经济、应对气候变化。欢迎更多适销对路的马产品进入中国市场。

沙希德祝贺中国共产党建党百年，表示中国外长在马中建交50周年之际到访具有重要意义。马中友谊历经国际风云变幻考验，马方坚定恪守一个中国原则，并同中方一道，坚持主权平等、相互尊重、不干涉内政的国际关系基本准则。感谢中方长期以来对马经济社会发展提供的大力支持，中国已成为马最重要的发展伙伴。在马尔代夫，马中友谊家喻户晓，中国的帮助处处可见。马中共建“一带一路”成果丰硕，造福了民生，彻底改变了马社会面貌。疫情发生后，中方提供大量物资和疫苗，为马方实现80%的疫苗高接种率发挥关键作用。马方愿同中方深化务实合作，办好建交50周年系列庆祝活动，形成全年持续的喜庆氛围。

王毅欢迎沙希德作为联大主席出席北京冬奥会开幕式。沙希德表示，我对北京之行充满期待，相信冬奥会将取得圆满成功。

双方就多边事务交换意见，一致同意加强沟通协作，共同维护联合国宪章宗旨和原则，反对干涉别国内政，捍卫国际公平正义。王毅表示，中方将继续支持沙希德外长作为第76届联大主席顺利履职，并愿同联大加强协调，推动全球发展倡议落地，为加快联合国2030年可持续发展议程注入强劲动力。沙希德高度赞赏中方长期以来对联大工作的支持，表示疫情充分说明，只有坚持多边主义才能共同应对全球挑战。

双方还就安理会改革交换意见，一致认为应坚持会员国主导，坚持协商一致，共同推动安改进程朝各方积累互信、凝聚共识的正确方向发展。

会谈后，双方共同见证签署互免签证、经济技术、基础设施、海水淡化和医疗卫生等合作协议，并出席中马建交50周年官方标识启动仪式。

(责编：袁勃、文松辉)