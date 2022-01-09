新华社马累1月8日电（记者唐璐）当地时间1月8日，国务委员兼外长王毅在马累同马尔代夫外长沙希德共同会见记者。

王毅说，很高兴同老朋友沙希德外长再次举行会晤。我们今天共同启动了中国和马尔代夫建交50周年庆祝活动，发布了两国建交50周年官方标识。此访期间，双方还签署了互免签证等一系列合作协议。访问取得丰硕成果，是对中马建交50周年的最好纪念，必将有力促进中马面向未来的全面友好合作伙伴关系大踏步发展。

王毅表示，中国一贯主张，国家不分大小强弱一律平等。无论是在应对印度洋大海啸，还是抗击新冠肺炎疫情期间，我们都同马尔代夫人民站在一起，守望相助，共克时艰。中方始终支持马方维护国家主权和领土完整，支持马方走符合本国国情的发展道路，支持马方奉行独立自主的外交政策。经过50年共同努力，中马关系已经成为国家之间友好交往、互利共赢的典范。

王毅强调，作为全面友好合作伙伴，支持马尔代夫加快经济社会建设，提高自主发展能力，这是中国开展对马合作一以贯之的初心，也是我们脚踏实地的行动。我们推进维拉纳国际机场改扩建工程，让马人民能够拥有一个现代化的国际空港；我们建成中马友谊大桥，解决了马人民多年来出行的困扰，迄今通行流量已达1亿多人次；我们为马方建设1万多套住宅，帮助成千上万的马尔代夫家庭改善居住条件；我们在G20框架内积极减缓马方债务，占国际上对马缓债总额四分之三；此访期间，我们还决定与马方开展新一批援助合作项目，为马经济振兴提供动力。事实证明，中马共建海上丝绸之路，符合两国人民共同利益，我们正在共同走出一条希望之路、繁荣之路、幸福之路。

王毅说，站在建交50周年的历史节点，中马一致认为，两国应当树立更加长远的眼光，更加广阔的视野，开辟两国互利友好合作新的篇章。中方将继续与马方开展抗疫合作，携手彻底战胜疫情；加快重点项目合作，为马关键产业复苏注入动力；拓展新兴合作领域，助力马方多元发展战略。希望中马自贸协定尽快批准生效，为马产品和服务进入中国市场创造有利条件。

王毅表示，中方愿与马方加强应对气候变化合作，帮助小岛屿国家克服实际困难。加强国际事务协调，共同维护以联合国为核心的国际体系。中方将支持沙希德外长作为第76届联大主席顺利履职，为促进世界和平与发展作出更大贡献。

王毅强调，面向未来是中马全面友好合作伙伴关系最鲜明的特征。中方愿同马方携起手来，共同开辟中马关系更加光明的未来。

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