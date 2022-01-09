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“让世界更加了解当今中国”

本报记者  沈小晓
2022年01月09日05:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　“中国文化开放包容，充满着对人性的关怀。”沙特阿拉伯出版家、萨比阿出版集团董事长穆斯法尔·法拉赫·萨比阿近日在接受本报记者采访时表示，作为中国文化的爱好者，他希望自己能为世界了解中国出一份力。

　　2021年9月，萨比阿获得第十五届中华图书特殊贡献奖。“我感到十分荣幸，这个奖对我来说意义重大，感谢中国朋友对我的信任和厚爱。”

　　在萨比阿看来，他与中国、中国文化结缘是情理之中的事。他从小就从书籍中了解到中国是一个伟大的国家，在世界上有着重要地位。“阿拉伯文化和中国文化有很多相通之处，比如都重视遵守承诺、尊重他人、尊重文明多样性等。因此，阿中人民在交流时会产生天然的亲近感。”

　　2019年，萨比阿与中国出版机构建立联系，并受邀赴华考察洽谈。“毫不夸张地说，这是我一生中最美好的旅行。”几天时间里，他马不停蹄与多家出版社洽谈合作，取得丰富成果。

　　在2019年举行的第二十六届北京国际图书博览会上，萨比阿出版集团与山东美术出版社就互译项目举办签约仪式。这一项目下的成果——以探秘南海为主题的阿语版童书成为萨比阿最喜欢的作品之一。这本书将童话与科普结合起来，通过讲述探秘海上丝绸之路沉船的故事，向孩子们普及水下考古与人文历史知识。萨比阿说：“这种书籍不仅传递知识，还能让人们从中感受到，‘一带一路’传播的是包容、和平、团结与共享理念，应该得到大力支持。”

　　萨比阿出版集团还与山东美术出版社合作研发中文教学课程，在沙特的学校、图书馆推广使用。“我喜欢中文，因为它讲述的是一个伟大而古老的文明的故事。”萨比阿说，在沙特，喜欢并学习中文的人越来越多。

　　疫情防控期间，萨比阿自发通过媒体介绍中国抗疫经验，出版了《新冠肺炎防护知识挂图》《最好的礼物是你》等作品。“有些居心叵测的人想借疫情抹黑中国，遏制中国发展，我觉得我应该做点什么。”谈到为何会做这些工作，他说：“许多像我这样了解中国、热爱中国的人主动站了出来，努力通过贡献自己微薄的力量，让世界更加了解当今中国。”

　　萨比阿相信，在两国政府和人民的共同努力下，沙特与中国的文化交流合作必将进一步深化。

　　（本报开罗1月8日电） 


　　《 人民日报 》（ 2022年01月09日 03 版）
(责编：胡永秋、白宇)

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