本报记者 徐 伟

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）于今年1月1日正式生效。印度尼西亚国际战略研究中心中国研究中心主任维罗妮卡近日在接受本报记者采访时表示，协定正式生效对推动区域贸易和投资增长，促进区域经济一体化进程，维护地区乃至世界和平、稳定与繁荣具有重要意义。

RCEP是一份互利共赢的协定，回应了区域各国求和平、谋发展、促合作的普遍诉求，受到相关国家热烈欢迎。在维罗妮卡看来，RCEP将成为激发人们认识地区经济合作重要性的新契机，特别是在新冠肺炎疫情席卷全球的背景下，各国终将认识到，合作应对日益复杂的经济挑战势在必行。

“RCEP生效实施将为世界经济复苏带来积极影响。”维罗妮卡表示，通过新的市场准入承诺和贸易投资自由化便利化措施，RCEP将促进产业链供应链稳定顺畅，加速企业融入区域价值链，创造新的商业和就业机会。

“RCEP的生效正当其时，必将为成员国经济发展带来利好，进一步提升亚太地区在全球发展格局中的分量，为全球树立发展合作新范本。”维罗妮卡说。

2020年，中国东盟贸易逆势强劲增长，东盟历史性地成为中国第一大贸易伙伴。2021年11月，中国东盟正式宣布建立全面战略伙伴关系。维罗妮卡表示，东盟和中国高水平的区域经济一体化，为RCEP框架下的经济合作奠定了良好基础。RCEP生效实施将进一步推动东盟与中国的产业链融合，减少区域内贸易壁垒，促进跨境贸易和投资，为东盟与中国合作注入新的动力。

“中国在全球产业链中占据重要地位，为推动协定生效作出重大贡献。”维罗妮卡表示，中国作为全球第二大经济体，在促进区域经济合作中发挥了重要的建设性作用，为完善全球经济治理提供了重要动力。“期待更多企业抓住中国市场新机遇，通过合作共赢为世界经济复苏持续注入活力。”

（本报雅加达1月8日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月09日 03 版）

(责编：胡永秋、白宇)