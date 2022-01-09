当前，全球范围的数字经济发展势如潮涌。互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，数字经济正成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。从提出《全球数据安全倡议》到申请加入《数字经济伙伴关系协定》，中国一直致力于扩大开放、对接国际高水平规则标准，推动全球数字治理体系朝着更加公正合理方向发展。

接受本报记者采访的外国专家学者表示，中国积极参与数字经济国际合作及相关规则制定，为帮助发展中国家跨越“数字鸿沟”、维护和完善全球数字治理机制、挖掘世界经济增长新动能作出重要贡献，展现了数字时代的大国担当。

重视创新驱动，挖掘数字经济发展潜力

世界百年未有之大变局加速演进，新冠肺炎疫情影响广泛深远，世界经济复苏面临严峻挑战，各国更加需要加强科技合作，通过科技创新探索解决全球性问题的途径和方法，促进人类和平与发展的崇高事业。

埃及开罗大学经济与政治学院教授莫娜·法里德表示，创新是解决全球性问题的重要工具，是人类进步的重要推动力。世界各国都把经济数字化作为实现创新发展的重要动力，从而更好地应对全球性挑战。

“数字技术是科技创新的重要前沿。当前，数字技术正日益渗透到经济生活各个领域，对经济增长和产业升级的拉动作用不断增强。”泰国正大管理学院中国东盟研究中心主任汤之敏指出，在全球面临新冠肺炎疫情、气候变化等严峻挑战的背景下，通过数字技术可以更好地促进经济社会可持续发展，推动经济治理变革。

“近年来，中国积极发挥海量数据和丰富应用领域优势，充分激发数字创新活力并付诸实践，促进数字技术与实体经济深度融合，正成为全球科技创新的引领者。”墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·马丁内斯表示，近年来，中国推动可再生能源、生物技术、信息技术等高新技术产业发展，同世界分享发展机遇，有助于激活更多国际创新合作。

阿尔巴尼亚全球化研究所执行主任马塞拉·穆萨贝留表示，新冠肺炎疫情给世界带来严峻挑战，创新已成为人类生存和发展的关键。中国高度重视创新驱动，不断挖掘数字经济发展潜力，对促进全球发展有重要作用。

加强国际合作，展现数字时代责任担当

全球数字经济是开放和紧密相连的整体，合作共赢是唯一正道，封闭排他、对立分裂只会走进死胡同。中国正以积极开放态度参与数字经济国际合作。

数字经济正成为中国与东盟经贸合作的新增长点。“中国与泰国在数字经济领域有众多成功的合作案例。中国科技公司在泰国投资设立5G创新中心，助力当地中小企业提升数字技能。”在汤之敏看来，加快新型数字基础设施建设，帮助发展中国家弥合“数字鸿沟”，是解决创新发展问题的关键。

疫情防控期间，中国公司为埃及提供的本地化在线学习平台，成为埃及师生“停课不停学”的重要保障。莫娜·法里德十分感谢中国为弥合“数字鸿沟”所作的贡献，“中国不仅帮助中东多国建设数字基础设施，而且积极分享数字经济方面的经验，让全球共享中国智慧”。

2021年6月启动的中国—中东欧国家电子商务合作对话机制，为中国与中东欧国家加强电子商务领域交流合作、共同探索互利共赢的合作新模式搭建了重要平台。在马塞拉·穆萨贝留看来，中国高度重视数字经济国际合作，受到世界各国欢迎。“抓住新业态带来的新机遇，拓展数字经济、电子商务、健康产业等领域合作，中国的努力是为了不让任何一个国家在数字经济大潮中掉队。”穆萨贝留说。

2020年，沙特阿拉伯与中国华为公司签署谅解合作备忘录，旨在加强对信息与通信技术人才培养，助力沙特实现“2030愿景”。“这是我们两国加强数字经济合作的一个缩影。”沙特驻华大使馆前商务参赞哈立德·哈乐瓦尼表示，“数字经济是未来的重要发展方向，感谢中国在数字时代展现的责任担当。”

参与规则制定，开放包容主张值得点赞

规则缺失是当前全球数字治理领域面临的突出挑战。中国提出《全球数据安全倡议》，正式申请加入《数字经济伙伴关系协定》，受到国际社会广泛欢迎。

《数字经济伙伴关系协定》涵盖商业和贸易便利化、数据问题、新兴趋势和技术、创新与数字经济、中小企业合作等16个模块，对国际数字经济活动和交流作出了比较全面的规则安排。

“中国申请加入《数字经济伙伴关系协定》向国际社会释放了非常积极的信号，有助于提高国际规则的透明度，分享跨境数据流动、电子商务、隐私保护和人工智能等数字经济关键领域的最佳经验。”比利时中欧数字协会负责人克劳迪亚·威尔诺迪表示，“中国此举体现了对数字经济国际合作的高度重视，将为数字经济发展营造开放和非歧视的环境，对完善全球数字治理作出更大贡献。”

莫娜·法里德对《全球数据安全倡议》高度赞赏。“中国提出积极营造开放、公平、公正、非歧视的数字发展环境，为数字经济国际合作指明方向，为数字经济的可持续发展提供保障。”她认为，中国申请加入《数字经济伙伴关系协定》，展现了中国积极参与数字经济国际合作及相关规则制定的建设性姿态，这种开放、包容的责任担当值得世界点赞。

马塞拉·穆萨贝留表示，《全球数据安全倡议》引发许多发展中国家的共鸣。他认为，中国申请加入《数字经济伙伴关系协定》，体现出中国致力于扩大开放、对接国际高水平规则标准的坚定决心。

“完善全球数字治理机制，推动全球数字经济健康发展，对世界经济复苏和可持续发展至关重要。”汤之敏表示，中国一直以实际行动加强数字经济国际合作，期待中国为维护和完善全球数字治理机制、挖掘全球经济增长新动能作出更大贡献。

（本报北京、开罗、曼谷、墨西哥城、罗马、布鲁塞尔1月8日电 记者俞懿春、景玥、沈小晓、刘慧、彭敏、韩硕、张朋辉）

《 人民日报 》（ 2022年01月09日 03 版）

(责编：胡永秋、白宇)