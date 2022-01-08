新华社莫斯科1月8日电（记者李奥）俄罗斯总统普京8日与哈萨克斯坦总统托卡耶夫通电话，讨论哈国内局势。哈执法部门继续在哈多个地区实施紧急行动，搜查制造骚乱的嫌犯。

克里姆林宫网站8日发布消息说，普京与托卡耶夫在通话中就采取措施维护哈国内秩序交换了意见。托卡耶夫表示，哈局势正在朝稳定方向发展。他感谢集体安全条约组织（集安组织）及时提供维稳协助，并建议在未来几日内召开成员国领导人视频会议。

另据克里姆林宫网站消息，普京、白俄罗斯总统卢卡申科与亚美尼亚总理帕什尼扬8日晚些时候就哈当前局势举行了电话会谈。三国领导人认为，哈局势已展现缓和与正常化趋势，三国支持哈方关于举行集安组织领导人视频会议的提议，亚美尼亚作为集安组织轮值主席国将负责相关组织工作。

另据俄媒体8日援引哈萨克斯坦内务部的消息报道，哈执法部门在哈多个地区继续开展紧急行动，搜捕制造骚乱的嫌犯，目前已逮捕4404人。

哈萨克斯坦总统网站8日发布消息说，托卡耶夫8日在政府部门会议上要求重点关注国家行政、社会与公共设施重建问题。托卡耶夫说，集安组织维和部队及时在哈履行相关职能，这使哈方能抽调大批安全人员驰援在阿拉木图的反恐行动。

哈总统新闻秘书乌阿利8日通过其社交媒体账号通报，鉴于哈部分地区骚乱造成不少人员死亡，托卡耶夫决定1月10日为全国哀悼日。

哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫的新闻秘书阿伊多斯·乌克拜8日通过其推特账号发布消息说，纳扎尔巴耶夫呼吁哈人民团结在托卡耶夫周围，克服当前挑战并维护国家完整。乌克拜说，纳扎尔巴耶夫正在哈首都努尔苏丹进行一系列协商会谈，并与托卡耶夫保持直接联系。

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