新华社北京12月28日电 （国际观察）“中国行动计划”凸显美对华扭曲心态

新华社记者朱瑞卿

“今天，对所有在美国的研究人员来说，与中国的任何联系都是一把达摩克利斯之剑……就科学领域而言，亚裔专家遭到的恐吓进一步证明了美国社会存在的结构性种族歧视。”西班牙中国问题专家胡利奥·里奥斯日前撰文指出。

2018年，美国司法部启动“中国行动计划”。这一计划披着“国家安全”外衣，戴着种族主义有色眼镜，不断栽赃抹黑华裔科学家，造成一个又一个冤假错案，美学术界怨声载道。该计划凸显美对华扭曲心态，对美国社会本就严重的种族歧视问题起到了推波助澜的作用。

无端指责

美国田纳西大学教授胡安明是首位因“中国行动计划”出庭受审的华裔学者。美国联邦调查局在对胡安明及其家人进行长期监视后于2020年将其逮捕，美司法部随后以“隐瞒与中国关系”为由对其提起诉讼。美国媒体报道称，联邦政府在胡安明一案中“动用了全部司法力量”，但今年9月法官还是宣布针对胡安明的所有指控均不成立。

有美国舆论认为，这一审判结果充分体现出，美政府在缺乏真凭实据的情况下，明目张胆地对华裔科学家大搞有罪推定。亚裔美国人推进正义协会专职律师吉塞拉·草川说，“国家安全问题正被用作针对我们群体的借口”。

“越深入了解‘中国行动计划’，越觉得这份计划有问题。”美国塞顿霍尔大学法学教授玛格丽特·刘易斯说。

美司法部长梅里克·加兰10月在国会就“中国行动计划”接受问询时宣称，美国从不基于种族身份、国籍开展调查或起诉。但根据《麻省理工学院技术评论》本月公布的统计数据，到目前为止，“中国行动计划”共涉及77个案例，148人受到指控，其中近九成是华裔。

《麻省理工学院技术评论》11月要求美司法部解释“中国行动计划”的真实用意并公布所有案件清单，等到的却是两天后司法部在其官网上删掉了39名“中国行动计划”相关“被告”，其中多人曾遭到大张旗鼓的指控，但针对他们的诉讼都以失败告终。

随着越来越多华裔科学家遭到无端指责，美国民间社会团体和斯坦福大学、耶鲁大学等高校的学者纷纷发声，批评“中国行动计划”损害了美国学术自由及科研竞争力，要求停止对华裔研究人员开展歧视性调查。

“政治病毒”

近年来，美国战略焦虑不断加剧，对华心态愈发扭曲。英国自由民主党前党魁文斯·凯布尔指出，对中国的恐惧激活了美国历史上遗留下来的“黄祸论”，并最终变异成恶性“政治病毒”。

特朗普执政时期，时任美国国务院政策规划事务主任斯金纳曾公开将中国称为美国第一次面对的“非白种人对手”。美国中国问题专家史文一针见血地指出，这是“相当可怕的、基于种族主义的论调”。

美国一些政客为了自身利益，一方面通过不断炒作“中国威胁论”等话题、推出“中国行动计划”这样的政策来取悦目标选民，另一方面为掩盖美国自身问题而把中国当作“替罪羊”。例如，新冠疫情期间，美国政府出于推卸责任等政治目的，不断通过炒作所谓“实验室泄漏论”等手段甩锅、抹黑中国。

新加坡国立大学亚洲研究院杰出研究员马凯硕日前撰文指出，美国人应当自问：“对中国崛起的反应，有多少是出于冷静的理性分析，又有多少是对非白种人文明的成功深感不安。”

对华偏见

美国政界长期被白人主导，系统性种族歧视根深蒂固，包括华裔在内的少数族裔群体都是受害者。“中国行动计划”更是进一步恶化了美国社会中的对华偏见和歧视。

美国对华裔的歧视由来已久。19世纪末，美国经济衰退引发失业潮，社会舆论把矛头指向华人劳工，指责他们抢走了就业机会。1882年臭名昭著的《排华法案》正是在这一背景下出台。这是美国历史上第一个针对特定族群的移民法案，它将反华运动“合法化”，导致美国社会针对华裔的暴力事件变得肆无忌惮，制造了无数惨剧。1885年，在怀俄明州罗克斯普林斯，100多名白人矿工残忍袭击了其华裔同事，造成28人死亡、15人受伤；1887年，在俄勒冈州赫尔斯峡谷，34名中国矿工被一群白人伏击并杀害，此地因此被称为“华工浴血滩”……

二战期间，美国政府出于政治考虑于1943年废除《排华法案》。此后，经过在美华裔群体漫长的斗争，美国国会直到2012年才正式以立法形式就《排华法案》道歉。但美国社会针对华裔的种族歧视依然根深蒂固，一些电视节目公然发布辱华言论，一些影视作品充斥对华刻板印象，一些美国地图还保留着辱华地名。新冠疫情期间，美国政府在疫情起源等问题上肆意抹黑中国，更是令华裔遭到更多歧视。

彭博社援引维权组织的数据说，“中国行动计划”反映了美国针对亚裔族群的种族偏见不断加剧，正是这种偏见导致2019年至2020年针对亚裔美国人的暴力事件增加了71%。

美国《纽约时报》专栏文章曾将针对亚裔的种族歧视称为“精神瘟疫”，并忧心地指出：“这一轮新的种族主义浪潮可能使美国倒退到‘黄祸’时代，即认为亚洲移民是对西方人工作机会和西方文明的威胁。”

迫害华裔专家，歧视华裔族群，煽动排外言行，美国在“政治病毒”“精神瘟疫”驱使下的种种恶行若不收敛，终将反噬自身。

(责编：崔译戈、杨牧)