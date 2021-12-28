新华社布鲁塞尔12月28日电 综述：奥密克戎成欧洲部分地区主要流行毒株

新华社记者

圣诞假期期间，多数欧洲国家并未采取特别严格的新冠防疫措施。最新数据显示，变异新冠病毒奥密克戎毒株快速传播，在欧洲部分地区成为主要流行毒株。

欧洲疾病预防与控制中心此前预测，奥密克戎毒株将在2022年头两个月取代德尔塔毒株，成为区域内的主要流行毒株。欧洲国家普遍在圣诞节后收紧防疫措施，迎接新年到来。

多国单日新增病例创新高

意大利25日报告单日新增确诊病例54787例，创疫情暴发以来新高，26日与27日新增确诊病例有所减少，分别为24882例和30810例。但有分析认为，这是节日期间民众无需进入工作场合，主动检测数量急剧减少所致。

法国27日报告新增确诊病例30383例。法国总理卡斯泰27日在新闻发布会上表示，法国新冠疫情“极其严峻”。此前，法国在25日圣诞节当天新增确诊病例首次超过10万例，为疫情暴发以来单日新增最高纪录。

英国27日报告了98515例新增确诊病例，至此全国确诊病例累计达到12209991例。英国24日新增确诊病例首度破12万例，再次刷新最高纪录。另据统计，英国27日新增45307例奥密克戎毒株感染病例，使这一毒株感染病例总数达到159932例。

节日期间，芬兰新增确诊病例数持续上升，从22日的单日新增2877例升至27日的3649例。据芬兰通讯社报道，首都地区上周出现的新增病例中，有77%为奥密克戎毒株所致。

比利时病毒学家埃马纽埃尔·安德烈27日在社交媒体上表示，比利时当前病例中有60%为奥密克戎毒株所致，而圣诞节前这一比例只有41%。

塞浦路斯卫生部27日宣布，当日新增新冠确诊病例1925例，创下历史新高。政府卫生专家、塞浦路斯大学医学院教授卡拉扬尼斯说，60例奥密克戎毒株感染病例中，27例为本土病例，他担忧奥密克戎成为该国主要流行毒株只是时间早晚的问题。

社会服务捉襟见肘

圣诞节期间客流量增加，令英国地铁和伦敦希思罗机场一度出现混乱局面。伦敦交通局说，节前已有约500名一线员工因“与新冠病毒相关的疾病”缺勤。与此同时，垃圾收集、社会关怀和儿童服务等领域也出现人员短缺。

在瑞典，人们集中出行也导致主要机场、火车站出现不同程度的混乱。27日上午，瑞典第二大城市哥德堡的兰德维特机场内拥挤不堪，机场安检耗时超过一个小时，很多旅客误了航班。机场新闻官对当地媒体表示，疫情问题导致登机手续增加，旅客应提前抵达机场，为安检留足时间。

据芬兰广播公司报道，近期芬兰新冠自测包的需求急剧增加。圣诞假期期间，一些商店里家庭测试套装售罄。

节后收紧防疫措施

圣诞节过后，欧洲国家普遍开始收紧防疫措施。德国联邦和各州政府在圣诞节前达成协议，28日起进一步限制社交规模，聚会人数不得超过10人。由于疫情严重，一些州将限制措施提前到27日生效，还附加了更严格的规定。

英国的威尔士、苏格兰、北爱尔兰均在26日后收紧防控。威尔士从26日起关闭夜总会，只允许6人以内的团体在酒吧、电影院和餐馆聚会。苏格兰从26日起对公共活动实施为期三周的限制措施，包括限制参加室内活动的人数、体育比赛将闭门举行等。北爱尔兰从26日起关闭夜总会，27日起工作场所需采取“合理措施”，保持两米社交距离。

芬兰从28日起恢复与所有申根国家之间的边境管制，入境旅客必须出示在入境前6个月内疫苗全程接种证明或者新冠感染康复证明，且持有入境前48小时内的新冠核酸检测阴性证明。

与此同时，各国加紧推广疫苗加强针接种。西班牙首相佩德罗·桑切斯圣诞节前表示，新冠疫苗加强针对奥密克戎毒株有效，能帮助降低住院率和重症率，因此加强针的接种将成为对抗新一轮疫情的关键。

德国也继续推进疫苗接种。德国联邦卫生部长劳特巴赫26日呼吁民众加速接种，目标是“大幅减少因感染奥密克戎毒株住院的人数”。截至27日，德国已有约70.8%的民众完成了疫苗全程接种。（执笔记者：李骥志；参与记者：郭爽、陈晨、张毅荣、孟鼎博、付一鸣、陈静、潘革平、康逸、周啸天、陈琛、郭明芳）

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