新华社北京12月28日电（记者伍岳、朱超）外交部发言人赵立坚28日在例行记者会上说，所谓中方“逼走”立陶宛驻华使馆人员的说法纯属污蔑，立陶宛即使罔顾是非曲直、颠倒黑白，也不能掩盖其一而再再而三的错误行径。

有记者问：英国《经济学家》杂志发表文章称，中国单方面宣布将中立外交关系降为代办级，要求立外交官上交在华身份证件，变更其外交使团的身份，逼走立驻华使馆人员，立官方无法确保其驻华使馆人员的外交身份，也不接受立驻华使馆的降级，只能选择让全体外交官和家属离开中国。中方对此有何评论？

赵立坚说，所谓中方“逼走”立陶宛驻华使馆人员的说法纯属污蔑。立陶宛背信弃义，公然在国际上制造“一中一台”，严重损害中国国家主权和领土完整，破坏了中立赖以建立大使级外交关系的政治基础。中方为了维护自身核心利益和一个中国原则这一国际关系基本准则，将两国外交关系降为代办级，完全正当合理。

他说，在中立关系已降为代办级的情况下，中方要求立陶宛驻华外交机构重新申办外交人员和行政技术人员身份证件，这是中方做好驻华使团服务与管理的正常程序，符合相关国际法和国际惯例，并不影响立陶宛外交人员在华正常履职和生活。同时，中方根据《维也纳外交关系公约》，保障所有在华外交机构的安全及合法权利，保障包括立陶宛在内的各国驻华外交机构正常开展工作。

赵立坚说，立陶宛政府在事先没有通知中方的情况下，突然安排所有驻华外交人员不辞而别，随后又散布不实信息，企图转移矛盾，中方对此表示坚决反对。“立陶宛即使罔顾是非曲直、颠倒黑白，也不能掩盖其一而再再而三的错误行径。我们相信广大国际社会能够坚持客观公正立场，不会偏听偏信。”

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