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专访：“每个方块字都有一个小故事”

——访第十四届“汉语桥”世界中学生中文比赛全球总冠军光洁

2021年12月28日21:09 | 来源：新华网
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　　新华社马德里12月28日电　专访：“每个方块字都有一个小故事”——访第十四届“汉语桥”世界中学生中文比赛全球总冠军光洁

　　新华社记者冯俊伟

　　“我热爱中国文化，喜欢汉字，每个方块字都有一个小故事……”西班牙姑娘露西娅·加西亚（中文名光洁）日前在接受新华社记者专访时说。

　　第十四届“汉语桥”世界中学生中文比赛总决赛于11月底结束，光洁从来自世界各地100位决赛选手中脱颖而出，获得全球总冠军。

　　今年16岁的光洁说，她4年前开始学习中文，因为那年在她的家乡成立了卡斯蒂利亚-拉曼查大学孔子学院。“从那个时候开始，我就迷上了中文。有时假期没有中文课，我就盼望假期快快结束，早日回到中文课堂。”

　　据中国驻西班牙大使馆教育组负责人杨红介绍，目前西班牙共有8所孔子学院、1家孔子课堂。目前，中西教育合作稳中有进，校级合作不断。西班牙有5万余人学习中文，参加中文水平考试人数居欧洲前列。

　　“我不仅学中文，还学写毛笔字，学习画中国国画。我还有一枚印章，每画一幅画，我就模仿中国国画的样式在画上印上我的印章。我还喜欢中文歌曲，比如《寄明月》《平凡之路》《光年之外》《对面的女孩看过来》。”提到中国，光洁有说不完的话。

　　光洁回忆说，2020年暑假，她参加了南昌大学组织的网上夏令营活动，活动内容从中国功夫到具有浓厚民族特色的中国茶艺，丰富多彩，非常吸引人。“每天早上我都特别兴奋地早早起床，准备参加各种活动，我甚至还学会了包饺子。”

　　光洁表示，她现在上高中了，大学毕业后希望去中国工作，比如当西班牙语老师。“我希望像‘汉语桥’那样，成为西中文化交流的桥梁。”

(责编：崔译戈、杨牧)

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