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埃及贸工部长欢迎中企在埃开展新能源业务

2021年12月28日18:56 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗12月28日电 （记者周輖）中国企业潍柴动力26日在开罗同埃及贸工部等政府部门举行签约仪式，签署多项合作协议。

潍柴动力同埃及贸工部签署合作协议。人民网记者 周輖摄

据了解，本次合作将大力推动埃及新能源产业发展。埃及贸工部长内文·贾梅表示，希望中埃双方继续拓展合作领域，欢迎中国企业在埃及开展新能源业务。

中国驻埃及大使廖力强表示，中方在中非合作论坛第八届部长级会议上提出了“四点主张”和“九项工程”，其中涉及帮助非洲实现绿色发展的内容，这次签约将推动中埃和中非在这一领域合作走深走实。

合作协议内容包括潍柴动力同埃及贸工部签署的公交车油改气项目2262台、纯电动客车意向订单100辆、客车当地化生产协议、发电机组代理协议等。

潍柴动力同埃及军工生产部签署合作协议。人民网记者 周輖摄

山东重工集团常务副总经理孙少军表示，以此次签约为新起点，集团将继续全力以赴，致力于成为中埃友谊的守护者、埃及现代化建设进程的直接参与者、埃及落实国家复兴计划的推动者、埃及可持续发展的见证者。

(责编：崔译戈、吴成良)

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