新华社华盛顿12月27日电 综述：美国年度人均预期寿命降幅达75年来最高

新华社记者谭晶晶

美国疾病控制和预防中心近日公布的最新报告显示，2020年美国人均预期寿命为77岁，较前一年减少1.8岁，这是75年来美国年度人均预期寿命最高降幅。新冠成为继心脏病和癌症之后美国民众的第三大死因。

公共卫生专家认为，这一现象不仅反映了新冠疫情对美国人健康和寿命的直接冲击，同时凸显了疫情对美国医疗系统和资源的重创，使其他疾病和意外就医受到极大影响。

美疾控中心报告显示，2020年美国人均预期寿命为77岁，比2019年下降1.8岁。其中，男性人均预期寿命为74.2岁，比2019年下降2.1岁；女性人均预期寿命为79.9岁，比2019年下降1.5岁。

据美疾控中心数据，新冠自2020年开始成为导致美国人死亡的新因素，是位列心脏病和癌症之后的第三大死因。2020年，美国死亡人数为3383729人，较2019年增加近53万，其中因新冠相关原因死亡人数为350831人，占总死亡人数的10.4%。目前，美国累计新冠死亡病例数超过80万例。

除新冠之外，心脏病、意外伤害、中风、阿尔茨海默病、糖尿病等因素导致的死亡数量2020年均呈上升趋势。美国得克萨斯大学奥斯汀分校社会学教授、人口研究中心研究员马克·海沃德表示，新冠疫情带来的影响非常深远，不仅仅是其导致的相关死亡人数惊人，同时使得发生其他健康或意外状况的人群无法获得足够医疗救助。

美国《时代》周刊网站报道称，疫情期间，无法得到医疗救治的问题几乎遍及美国所有医疗机构：急救室人满为患；救护车找不到可以实施急救的重症室；医护人员极度短缺；医院为应对新冠患者激增被迫推迟其他非紧急手术。

一些专家认为，真实状况可能比数据反映的更为糟糕。美国宾夕法尼亚大学社会学教授塞缪尔·普雷斯顿在接受媒体采访时表示，自疫情初期起，新冠死亡数据被低估就是很大的问题，至今仍在延续。美国一些地区的新冠相关死亡数据没有得到全面统计，由于缺乏专业的医学检验人员，许多因新冠死亡的群体被归因于其他死因。

服药过量也是导致美国人死亡率上升的一大因素。美疾控中心本月中旬发布的一份研究报告显示，2020年5月至2021年4月，美国服药过量致死的人数超过10万人，这在每12个月统计周期内创下最高纪录，其中64%的死亡与滥用非法制造的芬太尼等类阿片药物有关。

数据还显示，2020年美国所有族裔经过年龄调整的死亡率均呈上升趋势，其中拉美裔和非拉美裔黑人死亡率增幅最高：拉美裔男性死亡率较2019年上升42.7%，拉美裔女性上升32.4%；非拉美裔黑人男性上升28%，非拉美裔黑人女性上升24.9%。专家表示，这与美国社会的种族不平等现象有很大关系。一线工作人员中有色群体更多，暴露于新冠病毒环境的几率更高。

海沃德表示，不同教育背景的美国人群预期寿命差距将越来越大，受过大学教育的群体能居家工作、避免更多暴露在病毒环境，而美国最弱势群体的预期寿命缩短最为明显。

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