新华社伊斯兰堡12月28日电（记者蒋超）连日来，巴基斯坦媒体和研究机构纷纷批评美国日前召开的所谓“民主峰会”，揭露了美式民主制度下存在的种种问题和弊端，认为所谓“民主峰会”是冷战思维的产物，这一行径与当今世界发展大势背道而驰。

《国际新闻报》刊发评论文章指出，美借民主之名诋毁他国，仅仅因为这些国家拒绝迎合美式价值观。各国都有权根据本国的信仰和价值观定义民主的内涵。

《国民报》刊文表示，所谓“民主峰会”很明显是冷战思维的产物，意在挑起全世界范围内的意识形态对抗，划分阵营，割裂世界。这一行径与当今世界发展大势背道而驰。

《南亚新闻》杂志网站刊文称，巴基斯坦提倡践行真正的民主精神，并未浪费时间与精力参加这一仅具象征意义的所谓“民主峰会”。

《每日团结报》网站发表了题为《美式民主已沦为“金钱政治游戏”》的文章，指出美式民主是建立在资本基础上的富人游戏，与人民民主有着本质区别。财阀、寡头和既得利益集团是美国总统和国会选举候选人竞选资金的主要来源，这些“代表”当选后往往只为财阀而非普通人民的利益代言。

《每日时报》网站刊文指出，当前的美国制度只是形式上的民主而非实质民主，大多数政客只是选举舞台上的“临时演员”。

《发言新闻》网站发表文章援引了近期美国哈佛大学肯尼迪政府学院发布的一项民意调查结果，显示有52%的美国年轻人认为该国的民主“陷入困境”或“失败”，仅有7%的人认为美国民主“健康”，这反映了美国人民对美国民主的悲观看法。

《今日巴基斯坦》网站刊文说，美自诩言论自由，但实际上美国媒体仅为政党政治和经济利益服务，并不是民主的“守门人”。美各派别媒体之间的政治角力进一步加剧了党派之间的对抗，加深了政客与大众之间的隔阂。

《巴基斯坦观察家报》刊发评论文章指出，美自诩为当今国际秩序的缔造者和维护者，自认为有权随时随地采取单边行动，然而美国历史上却充斥着打着民主的幌子对他国实施侵略和干预行径的可耻纪录。

巴基斯坦全球战略研究中心发表了由执行主任哈立德·阿克拉姆撰写的文章，指出美国拥有世界上最好的医疗资源，但在应对新冠疫情方面却一团糟，人民正在失去对美国政府治理的信任。

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