新华社北京12月28日电 题：RCEP生效在即 开放合作始终是国际主流

新华社记者黄浩铭

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）即将于2022年1月1日正式生效。面对世界百年未有之大变局和世纪疫情，这一参与人口最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自贸区，将有力拉动国际贸易投资增长，促进全球经济复苏。

近年来，逆全球化和贸易保护主义暗流涌动，经济全球化面临严峻挑战。新冠肺炎疫情导致全球经济增长乏力，国际贸易遭受严重衰退。RCEP成员国共同推动协定如期生效，对外发出反对单边主义和贸易保护主义、支持自由贸易和维护多边贸易体制的强烈信号。

RCEP即将生效再次证明，共谋发展是历史潮流，互利共赢是人心所向。按照协定，已核准成员国之间90%以上的货物贸易将实现零关税，各成员国将大幅削减经贸合作限制，促进商品与要素流通，深化分工合作，提高生产效率。这既是成员国顺应经济发展规律的要求，也是适应国际形势变化的需要。

RCEP即将生效，将进一步提振国际社会携手实现经济复苏的信心与决心。RCEP涵盖关税减免、贸易便利化、服务投资开放等广泛领域，将推动亚太区域加强产业链协作和优化供应链布局，有助于成员间产业链供应链深度融合，促进经济要素自由流动。RCEP一体化大市场的形成，将进一步激发成员国各领域合作潜力，缓解逆全球化和疫情冲击带来的压力，向世界释放共享市场、共同繁荣的互利共赢红利，为自由贸易和多边主义注入全新活力。

中国是非东盟国家中首个正式完成核准程序的成员国，彰显出中国以实际行动推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，以坚定的决心维护多边贸易体制、推动区域经济一体化进程。作为成员国中最大的经济体，中国将为RCEP充分释放制度红利提供市场空间和产业体系支撑，为促进全球经济复苏和亚太地区繁荣贡献中国力量。

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