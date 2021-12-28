人民网北京12月28日电（向施臻、鲁扬）12月28日，中国社会科学院拉丁美洲研究所和社会科学文献出版社在京共同发布《拉美黄皮书：拉丁美洲和加勒比发展报告（2020～2021）》。

社会科学文献出版社副总编辑蔡继辉在发布会上指出，拉美和加勒比地区是共建“一带一路”的重要参与方，因此，出版一部以关注拉美地区的政治、经济、社会、对外关系领域的新形势为主题的年度报告，是适时而必要的。蔡继辉表示，该年度报告为国内外关注拉美地区发展形势的各界人士提供了参考，同时也为中国深化中拉合作水平、深化南南合作提供了理论支撑和智力支持。

社科院拉丁美洲研究所所长柴瑜指出，一年一度的黄皮书发布会是拉美所一直以来最重要的学术活动之一，今年的黄皮书内容不仅涵盖了拉美地区国家的总体情势介绍，也结合当下，对一些热点问题进行了深入分析。该报告的出版，为中国的拉美研究事业做出了贡献。

报告指出，2020年以来，新冠肺炎疫情在经济、社会发展、政治和国际关系等方面给拉美和加勒比地区带来了全方位的巨大冲击，在疫情影响下，拉美各国经济严重下滑。地区国家政府虽然出台了一揽子应急政策和纾困救助计划，但受到长期存在的结构性因素制约，政府施政空间有限，并存在延续性问题。2021年，拉美经济出现恢复性增长，但各方政治力量的激烈竞争加剧了政治和社会极化现象，拉美地区近十年来的减贫成果受到严重侵蚀，大国博弈在拉美更趋显性。

报告显示，中拉贸易在新冠疫情冲击的考验下，依然保持平稳运行态势，疫情对世界经济的影响未能阻遏中拉经贸合作的快速发展。中拉贸易在2020年经受住新冠肺炎疫情的考验，保持平稳运行，中国对拉投资逆势上扬，成为带动中拉关系持续向前的重要动力。报告指出，2021年，中拉经贸合作成绩亮眼，中拉贸易额突破4000亿美元，双边关系获得新突破，中国与尼加拉瓜恢复外交关系；在抗疫领域，中拉进行了全方位的合作，取得重大收获。此外，数字经济与新基建是未来中拉经贸合作的新突破。

报告指出，展望未来，疫情的走势将仍是影响拉美地区经济社会形势的关键因素。对于拉美国家而言，短期防风险、稳增长是首要任务；中期开展结构性改革和推进区域经济一体化以减少经济脆弱性；长期来看，应实施新发展模式以促进经济与社会协调发展。在百年变局和世纪疫情交织的背景下，尽管存在挑战和不确定性，但中拉合作仍面临新的发展机遇。

据悉，2021版的黄皮书是自该系列报告发布以来的第20份报告。

出席发布会的学者和嘉宾还就拉美形势特点与趋势、政治形势、经济形势、社会形势以及对外关系等方面进行了专题发言。

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