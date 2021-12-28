人民网曼谷12月28日电 （记者孙广勇）12月27日，由中国文化和旅游部、文莱初级资源与旅游部主办，中国驻文莱大使馆、文莱驻华大使馆支持的庆祝中文建交30周年暨“中国文莱旅游年”闭幕式以线上方式举行，中国文化和旅游部长胡和平、文莱初级资源与旅游部长阿里以视频方式致辞，中国驻文莱大使于红、文莱驻华大使拉赫玛尼在线出席并致辞，中国文化和旅游部国际交流与合作局长谢金英、文莱初级资源与旅游部代理常秘达利亚纳及两国政府、旅游业界及媒体等160余名代表参加。

中国驻文莱大使馆供图

胡和平部长表示，举办“中国文莱旅游年”是中国国家主席习近平与文莱苏丹哈桑纳尔达成的重要共识，为中文两国深化旅游合作、人文交流搭建了新平台、提供了新机遇。2020年1月，“中国文莱旅游年”开幕式在文莱斯里巴加湾市隆重举行，两国元首分别致贺信，表达对深化旅游合作的美好期许；文莱玛斯娜公主宣布旅游年开幕。在近两年时间里，中文两国携手并行、共克时艰，通过线上线下相结合方式，开展了一系列交流合作，续写了中文友谊华彩篇章，夯实了两国友好民意基础。中方愿与文方一道，以“中国文莱旅游年”成功举办为契机，落实好两国元首要求，不断拓宽领域、畅通渠道、深化内涵，开创两国人文交流、旅游合作新局面，为促进两国关系更好向前发展、推动共建“一带一路”和亚洲命运共同体作出新的更大贡献。

中国驻文莱大使馆供图

阿里部长表示，文中关系源远流长，两国关系和各领域合作不断推进。2020年两国元首互致贺信，凸显两国战略合作伙伴关系，体现两国为加强旅游合作、深化人文交往所作努力。尽管新冠疫情影响国际旅行，文中两国仍在“新常态”下通过线上保持合作、组织活动。文方感谢中方组织线上导游培训班，及支持文航开通往来中国多个城市的航班。今年9月，文莱参加了中国—东盟博览会，推广独具魅力的文莱之美，中国一直是文莱排名前三的游客来源国。感谢中方组织旅游年闭幕式活动。我们期待两国在战略合作伙伴关系下进一步强化合作，并欢迎中国游客来文莱观光旅游。

中国驻文莱大使馆供图

于红大使表示，为庆祝两国建交30周年，中文双方共同举办了一系列庆祝活动。习近平主席和文莱苏丹哈桑纳尔互致贺电，苏丹以视频方式出席博鳌亚洲论坛年会和中国—东盟博览会。中国人民友好使者、文外交部无任所大使玛斯娜公主出席两国建交30周年招待会并致辞，为建交30周年纪念封揭幕。中国国务委员兼外长王毅同文外交主管部长艾瑞万共同启动两国建交30周年庆祝活动。本次活动将为今年两国建交30周年系列庆祝活动及中国文莱旅游年画上圆满句号。今年还是中国—东盟建立对话关系30周年。习近平主席和苏丹共同主持中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会，双方建立全面战略伙伴关系，中国东盟关系迎来更加美好的前景。

于红大使表示，有一句马来谚语说，“远在天边，近在心田”。疫情虽然阻碍了我们面对面的庆祝活动，但阻止不了两国人民加强了解的美好愿望。让我们共同期待中文旅游业新的春天，为两国疫后复苏作出新贡献。于红大使感谢两国旅游文化主管部门及旅游界人士为推动两国交流所作贡献。

中国驻文莱大使馆供图

拉赫玛尼大使表示，自1991年建交以来，文中两国在包括旅游、直航、人文交往、贸易与投资、能源、农业、渔业、基础设施等各领域合作不断推进。文中旅游年的举办为两国合作与友谊增添更多价值。今年文莱担任东盟轮值主席国，期待与中国建设更为包容、现代、全面和互惠的东盟—中国自贸区，通过RCEP平台在互联互通、数字经济及供应链等领域深化与中国的经济联系。文莱感谢中国政府和企业提供的疫苗及医疗物资等抗疫支持，期待与中国密切合作，强化双边关系，为两国及两国人民建设更加美好的明天。

中国驻文莱大使馆供图

闭幕式上，与会嘉宾还共同观看由两国艺术团体录制的精彩演出。

(责编：徐祥丽、常红)