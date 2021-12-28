新华社喀土穆12月28日电(记者马意翀 王丙飞)由中国驻苏丹大使馆捐赠的中苏友谊女子小学多媒体教室启用仪式27日在首都喀土穆举行。中国驻苏丹大使马新民、喀土穆巴哈利区教育局局长巴德里娅、中苏友谊女子小学校长苏阿黛、全校师生和学生家长共约500人出席。

马新民在致辞中表示，相信中苏友谊女子小学多媒体教室的启用将为中苏友谊增添新的光彩，希望同学们充分利用多媒体教室学习知识，增长本领，认识中国，了解世界。

巴德里娅表示，中苏友谊女子小学多媒体教室的顺利启用是苏中教育合作的又一高光时刻。长期以来，苏中各领域合作始终以真诚互信为基础，这是两国友谊之树长青不衰的根本所在。苏方愿与中方继续加强在汉语教学、师资力量培养等方面的合作，推动苏教育事业实现高质量发展，为促进苏中人文交往培养更多生力军。

苏阿黛表示，多媒体教室投入使用后，学校的办学质量将得到大幅提升，为学生们学习信息技术、了解中华文化提供有力媒介。校方将妥善用好宝贵资源，与中国驻苏使馆加强交流合作，为两国友好事业输送更多可用之才。

仪式最后，马新民同苏阿黛为多媒体教室揭牌，共同考察新教室教学设施，并向学生们赠送了学习和文体用品。

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