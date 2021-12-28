本报记者 刘玲玲

法国政府近期出台推进“人工智能国家战略”新计划，将在未来5年内投入22亿欧元用于加快人工智能发展，重点资助这一前沿领域的培训和研究。

法国“人工智能国家战略”由总统马克龙于2018年3月发布，内容包括吸引高质量研究人员、建立国际水平研究中心、加强人才培养等。按照该战略，从2018年起，5年内政府将投入15亿欧元发展人工智能，用于鼓励科研创新项目、工业项目及初创企业，其中4亿欧元用于科研项目招标和重大创新研究，8亿欧元用于纳米电子学。

新计划将在原先基础上追加投资22亿欧元，并列出了3个主要目标：提高法国人工智能竞争力、使法国成为嵌入式人工智能和可信人工智能领域的领导者、加快人工智能在经济领域的应用。

法国是欧洲较早注重发展人工智能的国家之一。自2010年起，法国就已开始试点扶持相关创新企业。“人工智能国家战略”重点明确了人工智能在医疗保健、环境、交通和国防4个方面的应用，并着重通过创造更好的研究条件吸引人工智能领域人才，确保科研成果的商业化应用。在该框架下，法国2019年正式设立了4所人工智能跨学科研究院。

法国政府一系列支持举措促进了人工智能产业的发展。据初创企业组织平台“数字法国”统计，目前法国有超过500家人工智能初创企业，比2020年增加11%。这些企业筹集了16亿欧元，直接创造了1.3万个工作岗位，预计明年将再创造1万个工作岗位。

（本报巴黎12月27日电）

《 人民日报 》（ 2021年12月28日 17 版）

(责编：赵欣悦、杨牧)