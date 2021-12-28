本报记者 郑 彬

欧盟委员会副主席马罗什·谢夫乔维奇近日发表声明说，在“北爱尔兰议定书”实施问题上未见英国方面的诚意。如果双方就“北爱尔兰议定书”重新谈判，这将会导致北爱尔兰局势不稳定，并严重影响欧盟与英国关系。

英国于2020年1月31日正式退出欧盟后，双方围绕渔业、司法等问题龃龉不断，而其中争议最大的焦点在于北爱尔兰贸易地位问题。根据此前达成的“北爱尔兰议定书”，英国“脱欧”后，北爱尔兰地区将继续留在欧洲单一市场与欧盟关税同盟内，避免与爱尔兰之间出现“硬边界”。这客观上导致从英国其他地区进入北爱尔兰的商品需经过海关检查。英国因不满由此造成的国内贸易不畅，一直没有完全履约。

今年夏天以来，英欧双方围绕食品出口的争端迅速扩大，英国国内要求重新谈判议定书内容的呼声不断高涨。英国希望取消大部分从本土进入北爱尔兰商品的边检，并废除欧洲法院对议定书的最终仲裁权。由于担心英方可能会不断提出更多其他要求，欧盟拒绝修改议定书内容，要求在原有框架下寻找解决方案，包括降低检查频率及简化相关程序等，但未被英方接受。

英国国务大臣弗罗斯特近日发出警告称，如果谈判最终无法取得突破，英方将考虑单方面暂停议定书的执行。对此欧方表示，英国如果一意孤行将面临严重后果。爱尔兰政府也表示，欧盟可能会考虑采取激烈的反制措施，包括放弃整个“脱欧”协议。

英国剑桥大学欧盟法专家伯纳德表示，一旦欧盟终止双边贸易与合作协议，英国将被迫在世贸组织原则框架下与欧盟进行贸易，这将使英国陷入事实上“无协议脱欧”的不利境地。此外，欧盟还可能选择其他反制措施，包括对英国进口商品进行更严格的检查以及加征关税等。

与此同时，英国企业界代表督促政府不要撕毁与欧盟达成的相关协定，否则英国出口将遭受严重打击，进而影响供应链安全和投资稳定性。英国肉类加工商协会负责人艾伦表示，英欧贸易战一旦爆发，将对英国整个食品行业带来毁灭性打击。英国道路运输协会负责人麦克肯奇则表示，如果谈判破裂，欧盟将在边境采取更加严格的检查措施，这将导致运输效率严重下降并产生多米诺骨牌效应，对物流业带来负面影响，使本已紧张的供应链遭受更大压力。

英国国家经济社会研究院的研究显示，受供应链瓶颈以及“脱欧”影响，英国经济在未来几年陷入长期滞胀的风险正在增加。2022年，英国通胀率或将达到5%。2023年，英国经济增速将从4.7%下滑至1.7%。另据英国预算责任办公室预测，长期来看，“脱欧”将使英国经济总量下降4%，远超疫情对经济带来的影响。随着疫情因素的逐渐减退，“脱欧”对英国经济的后续影响将进一步显现。

（本报布鲁塞尔12月27日电）

《 人民日报 》（ 2021年12月28日 17 版）

(责编：赵欣悦、杨牧)