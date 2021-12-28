本报记者 陈效卫

近日，澳大利亚战略政策研究所公布2020—2021“年报”显示，来自澳大利亚政府及其盟友国家政府以及军工产业的经费占到了该智库总预算的87%，美国国务院更是其海外经费最大的来源。该研究所一直标榜为“独立智库”“学术研究机构”，但实际上长期受金主指使和操控，炮制了大量臭名昭著的涉疆、涉华谎言和虚假信息。

澳大利亚战略政策研究所成立于2001年，当时澳大利亚政府通过国防部为该智库每年提供400万澳元（1美元约合1.39澳元），资助期至2022—2023财年。这份“年报”详细表明，在该智库总计1000余万澳元年度收益中，37.5%的经费来自澳国防部，24.5%来自澳政府其他部门，4.2%来自澳地方政府，3.0%来自国内外军工产业，18.3%来自外国政府机构。其中，美国国务院提供的两笔费用合计约158万澳元，占该智库2020—2021年度海外政府经费的80%。

在一笔高达98万澳元的经费中，美国国务院要求该研究所在中国新疆事务、中国人权、科技及海外影响力等方面设置议题，丑化中国。在另一笔近60万澳元的经费中，美国国务院要求该研究所对中国的人才计划、社交网络舆论和科技产业等设置抹黑性议题。

事实上，为了金主的利益，该研究所多年来热衷于炒作各种反华议题，四处散布谣言，丑化、妖魔化中国，是“披着学术外衣的反华急先锋”。此前，该智库出版的一些污蔑中国的“研究成果”已多次被证明是虚假报道。例如，其声称新疆存在的“拘留中心”实际上是地方政府办公大楼、物流园区和学校等建筑，其所建立的“新疆数据项目”得到了美有关政府部门和反华组织“人权观察”的资助和支持。日前，该研究所的“研究人员”又频频在所谓“维吾尔特别法庭”的闹剧中出镜“作证”、表演政治闹剧，更是遭到多方揭露和批评。

澳大利亚亚太新闻网总编辑马库斯指出，该研究所鼓吹自身独立性，实际上就是反华游说组织，成年累月渲染中国“威胁”。澳大利亚前外长鲍勃·卡尔发表文章指出，当前，澳政府给外界的印象是将澳中日常双边关系管理转变为“生存之争”，其背后推手就是澳大利亚战略政策研究所，该机构受美国资助，对中国的评论“越来越血腥”。澳中工商业委员会北领地分会主席戴若·顾比在接受本报记者采访时表示，以澳战略政策研究所为代表的智库为了其金主利益长期妖魔化中国，加深了澳民众的仇外心理，严重阻碍澳中关系发展。澳大利亚前外交官约翰·梅纳德表示，澳战略政策研究所“缺少诚信，让澳大利亚蒙羞”。

（本报堪培拉12月27日电）

《 人民日报 》（ 2021年12月28日 17 版）

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