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中国人权研究会

发布《美国人权政治化行径毁损人权善治根基》研究报告

2021年12月28日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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新华社北京12月27日电  中国人权研究会27日发布《美国人权政治化行径毁损人权善治根基》研究报告（全文见第十七版）。报告揭示出美国为了维护自身的政治利益和全球霸权地位，在国际人权领域大搞人权政治化，采取选择性、双重标准、单方面强制等手段，严重侵蚀了全球人权治理赖以支撑和运行的重要基础，对全球人权事业发展构成重大威胁，产生了极其恶劣的破坏性后果。

报告包括美国人权政治化的历史进程、美国人权政治化举措的深层原因与表现形态以及美国人权政治化行径严重危害全球人权善治部分。报告指出，美国对人权态度的历史演变显示，无论是早期对人权的漠视甚至拒斥，还是后期热衷于将人权作为大棒到处挥舞，本质上都是将人权视为政治斗争的工具，并依据人权与其政治战略的契合关系来决定对人权的态度。

报告指出，美国将人权政治化所导致的恶果使人们日益深刻地认识到，人权非政治化是全球人权治理得以顺利进行的基础和前提，防止和遏制人权政治化，是促进世界人权事业健康发展的重要保障。

《 人民日报 》（ 2021年12月28日 03 版）

(责编：赵欣悦、杨牧)

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