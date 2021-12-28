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外交部：

望有关国家履行承诺，向发展中国家提供更多安全有效的疫苗

2021年12月28日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京12月27日电  （记者张远南）外交部发言人赵立坚27日表示，当前新冠肺炎疫情依然延宕反复，希望有关国家切实履行承诺，向包括非洲在内的发展中国家提供更多安全、有效的疫苗，真正为人类早日战胜疫情作出贡献。

在当日例行记者会上，有记者问：据报道，尼日利亚近日被迫销毁106万剂已过期的阿斯利康疫苗。媒体披露称，通过“新冠肺炎疫苗实施计划”从西方国家收到的疫苗运抵尼日利亚时仅剩4到6周的有效期，无法及时投入使用。发言人对此有何评论？

赵立坚说，中方注意到塞内加尔、马拉维、刚果（金）等国都不同程度地面临疫苗过期问题。疫苗是抗击新冠病毒的利器，是拯救生命的希望。尽管目前全球疫苗产量增加，接种率有所上升，但发达国家和发展中国家之间“免疫鸿沟”仍在扩大，广大发展中国家仍然面临缺苗少苗的困难境地，低收入国家只有5%的人口完全接种疫苗。

赵立坚表示，以非洲大陆为例，13亿人口中只有7.5%的人完全接种疫苗。而少数西方国家囤积的疫苗却远超自身所需，且浪费严重。以美国为例，美国疾控中心数据显示，今年3月至9月美国就浪费了至少1510万剂疫苗，更有美国媒体报道称，美国浪费的疫苗数量远超许多发展中国家的疫苗接种数量。

他说，中国坚持把疫苗作为全球公共产品，向世界特别是发展中国家提供疫苗。当前疫情依然延宕反复，希望有关国家切实履行承诺，向包括非洲在内的发展中国家提供更多安全、有效的疫苗，弥合全球“免疫鸿沟”，真正为人类早日战胜疫情作出贡献。

《 人民日报 》（ 2021年12月28日 03 版）

(责编：赵欣悦、杨牧)

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