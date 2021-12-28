本报北京12月27日电 （记者张远南）外交部发言人赵立坚27日在例行记者会上应询时表示，中方已收到美方有关人员的签证申请，将根据国际惯例、有关规定和对等原则进行处理。

有记者问：据报道，消息人士称美国政府近期向中方提出，拟派主要来自美国国务院和国防部的18名官员赴华，在北京冬奥会期间为美运动员提供安全和医疗支持。接下来还可能将为另外近40名官员递交签证申请。请问中方能否证实？是否将批准相关人士签证申请？

“我可以证实的是，中方已收到美方有关人员的签证申请。”赵立坚说，此前，美方出于政治操弄的目的，在没有受到邀请情况下，自导自演了所谓不派外交或官方代表出席北京冬奥会的闹剧。“对于美方要派由政府官员组成的团队来华并提出签证申请，中方将根据国际惯例、有关规定和对等原则进行处理。”

“我们再次敦促美方践行奥林匹克精神，停止将体育运动政治化，停止任何干扰破坏北京冬奥会的言行。”赵立坚说。

《 人民日报 》（ 2021年12月28日 03 版）

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