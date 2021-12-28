“在国际安全领域促进和平利用国际合作”决议的通过，标志着中国与广大发展中国家在联合国框架下共同开启了平衡推进防扩散与和平利用国际合作的进程，是中国对完善防扩散全球治理作出的最新贡献

近日，中国向第七十六届联合国大会提交的“在国际安全领域促进和平利用国际合作”决议顺利通过。这是30年来中国在国际安全与裁军领域首次主提并获联大通过的决议，对于促进国际社会平衡推进防扩散与和平利用国际合作，捍卫发展中国家可持续发展权具有重要意义。决议的通过，标志着中国与广大发展中国家在联合国框架下共同开启了平衡推进防扩散与和平利用国际合作的进程，是中国对完善防扩散全球治理作出的最新贡献。

决议有着深刻的历史根源和时代背景。防止大规模杀伤性武器及其运载工具扩散是国际社会共识。上世纪60年代以来，各国为此谈判、缔结了一系列法律和政治文书，也确立了一条重要原则，那就是防扩散不应以牺牲各国和平利用科学技术和开展相关国际合作等权利为代价。然而，多年来，一些西方国家凭借自身主导的防扩散多国机制“小圈子”，频繁对发展中国家实施歧视性出口管制措施，大搞双重标准。近年来，个别国家更是以防扩散或国家安全为借口，以意识形态划线，对以和平利用为目的的科技交流和国际经贸合作滥施限制，大搞脱钩、“断链”，引发国家间关系紧张，人为加深发达国家与发展中国家间的科技鸿沟，严重侵蚀防扩散国际合作的基础。

决议体现了发展中国家的普遍诉求。决议因应时代需要，紧扣发展中国家诉求，旗帜鲜明捍卫各国和平利用科技进步成果的权利。决议敦促国际社会以更加平衡的方式处理安全与发展、防扩散与和平利用的关系，充分保障各国和平利用国际合作的权利，本质上是维护发展中国家可持续发展权。广大发展中国家热烈响应，许多国家顶住美西方巨大压力，对决议予以坚定支持。

决议是中国在国际安全领域践行真正多边主义的最新实践。国际规则不能由个别国家和国家集团来决定。决议凝聚国际社会在平衡促进防扩散与和平利用方面的共识，充分借鉴《不扩散核武器条约》《禁止生物武器公约》等国际法律文书以及不结盟运动峰会成果文件相关内容。从提出伊始，中方就广泛征求各国特别是发展中国家意见，对各方提出的修改意见持开放态度，尽可能吸收建设性内容，以实际行动践行真正多边主义。

决议植根于中国实践，为防扩散全球治理贡献中国方案。作为国际贸易与科技大国，中国不断加强出口管制立法与执法，切实履行防扩散义务。同时，中方秉持公平正义，采取切实行动维护并促进和平利用国际合作，确保发展中国家通过对华贸易、科技交流合作实现自身可持续发展。中方在多边平台积极捍卫各国和平利用科技的权利，提出了一系列主张，为决议打下了坚实的理念基础。决议中蕴含的公平正义理念，是对现有国际防扩散体系的完善与发展。

当前，全球疫情跌宕蔓延，百年变局加速演进，中国始终秉持天下胸怀，从人类共同福祉出发，自觉站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，站在公平正义的一边。未来，中国将继续统筹发展与安全，践行真正的多边主义，深入参与相关进程，继续为促进和平利用相关的国际合作贡献中国智慧、中国方案，与国际社会携手提升防扩散全球治理水平，促进普遍安全与共同繁荣，推动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2021年12月28日 03 版）

(责编：赵欣悦、杨牧)