比尔·盖茨

中国为增进世界各地人民的健康福祉作出越来越多的贡献，日益成为重要合作伙伴

科技创新对应对疾病、贫困等全球性挑战至关重要，但只有科技创新还远远不够。国际社会还需要创新伙伴关系，让科技成果不断满足人的需求，让所有人从科技进步中受益。20多年来，盖茨基金会一直把建立创新伙伴关系，让所有人都能获得挽救生命的创新成果作为首要目标。中国一直是我们的重要合作伙伴。

自2000年以来，盖茨基金会参与创建了全球基金，以在全球范围内加速终结艾滋病、结核病和疟疾的流行，迄今已经挽救超过4000万人的生命。我们还帮助创立全球疫苗免疫联盟，为世界上最贫困的儿童提供免疫接种。如今已有超过8.88亿儿童通过全球疫苗免疫联盟获得基本免疫接种。中国从最初接受全球基金和全球疫苗免疫联盟的捐赠，逐渐转变到自筹资金，如今又对这两个机构做出捐赠，充分印证了这两个伙伴关系模式的价值。

国际农业研究磋商组织是全球最大的农业研究组织，为保障粮食安全提供创新解决方案，以应对气候变化带来的挑战。盖茨基金会是该组织主要支持方。该组织长期与中国农业科学院保持深入合作，致力于共同改善粮食安全，实现可持续农业增长。2017年，盖茨基金会与合作伙伴一起建立流行病防范创新联盟，目的是加快针对新兴传染病的疫苗开发，确保每个国家都能在需要时获得并负担得起这些疫苗。今天，这一工作显得尤为重要。中国是抗击新冠肺炎疫情的积极参与者和重要贡献者，流行病防范创新联盟支持了多个来自中国的新冠疫苗研发。

新冠肺炎疫情更加坚定了我们发展创新伙伴关系的决心。盖茨基金会与各国政府和国际组织共同发起“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具”倡议，旨在促进公平获取抗击新冠肺炎疫情的资源。“新冠疫苗实施计划”是该倡议的疫苗支柱，目前已向144个国家和地区交付超过7亿剂新冠疫苗。国际社会唯有共同努力，通过建立新的伙伴关系并调整现有伙伴关系来满足不断变化的需求，才能确保新冠疫苗的公平获取。

中国为增进世界各地人民的健康福祉作出越来越多的贡献，日益成为重要合作伙伴。盖茨基金会与中国政府和机构在许多方面开展合作。我们与北京市政府和清华大学联合成立全球健康药物研发中心，专门针对结核病、疟疾等严重影响发展中国家的疾病开展药物研发工作。我们与中国疫苗制造商、政府机构和多边组织合作，确保疫苗惠及最有需要的人。中国生产的乙脑疫苗已为12个国家的超过4亿儿童提供保护。中国首个国产宫颈癌疫苗不久前获得世界卫生组织预认证，有潜力帮助中低收入国家妇女免受宫颈癌的危害。在中非合作论坛第八届部长级会议期间，中方宣布将再向非方提供10亿剂新冠疫苗，其中6亿剂为无偿援助，4亿剂以中方企业与有关非洲国家联合生产等方式提供。此前，中国承诺将努力全年对外提供20亿剂疫苗，在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上，年内再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗，帮助缩小新冠疫苗分配存在的鸿沟。

中国在全球健康事业中发挥的作用日益凸显，这也让我更加确信：培育目标一致、广泛且多样的创新伙伴关系，是应对全球挑战的最好方法。无论是抗击新冠肺炎疫情，还是保护更多儿童免受可预防疾病的影响，中国一直是重要、可信赖的战略伙伴。携手向前，我们必将实现共同目标——让所有人都能公平地获得挽救生命的工具，建设一个更加公平、更加健康的世界。

（作者为比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席）

《 人民日报 》（ 2021年12月28日 03 版）

(责编：赵欣悦、杨牧)