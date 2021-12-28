北京2022年冬奥会和冬残奥会日益临近，全世界冰雪运动健儿热切期盼盛会启幕。国际社会支持北京冬奥会、反对体育政治化的声音一浪高过一浪。全球践行奥林匹克精神的国家和人民以实际行动表明，举办一届简约、安全、精彩的北京冬奥会是人心所向。

“必须保护体育免受政治干扰”

第七十六届联合国大会12月初协商一致通过北京冬奥会奥林匹克休战决议，173个会员国共提该决议。12月11日，国际奥委会第十届奥林匹克峰会宣言再次发出了国际体育界支持北京冬奥会、反对体育政治化的共同呼声。二十国集团、中非合作论坛、中国—拉共体论坛、上海合作组织等多边机制也发出支持北京冬奥会的强音。

俄罗斯总统普京12月23日在年度大型记者招待会上强调，体育和艺术一样，应该使人民团结起来，而不是在各国人民之间制造问题。当体育失去其基本价值时，将对整个国际社会造成危害。

阿根廷外交部在其官方网站上发表声明称，阿根廷政府坚定支持即将在北京举行的冬季奥运会。声明说，阿根廷是最早对北京冬奥会表示支持的国家之一。

法国国民教育、青年和体育部长让—米歇尔·布朗凯在接受法国电视台采访时称：“体育本身是一个世界，必须保护体育免受政治干扰。否则，它可以朝着任何方向发展，并最终将扼杀所有比赛。”

“以任何方式抵制奥运会或将体育政治化都是错误的。”蒙古国奥委会秘书长巴达尔乌干表示，世界各国和地区奥委会必须首先考虑多年来努力备战的运动员的利益，并将其放在首位。

“把世界团结在一起，通过体育感受情谊”

克罗地亚前总理、克罗地亚奥委会主席马泰沙表示，克罗地亚奥委会和他本人坚定支持北京冬奥会。体育合作是克中关系的一大亮点，两国运动员相互学习交流日益频繁，相信在北京冬奥组委和国际奥委会的高效组织下，中方能够克服疫情不利影响，举办一届精彩绝伦的奥运盛会。

波黑奥委会主席克韦西奇表示，坚信中国有能力在特殊时期办好冬奥盛会。“波方十分期待北京冬奥会。我们正在积极组织参会，希望以此为契机，同中方在体育领域开展更为广泛的交流合作。”

玻利维亚“2022年北京冬奥会代表团出征仪式”日前在该国首都拉巴斯举行。玻卫生和体育部长阿乌萨表示，希望玻运动员当好“冬奥大使”，充分展现玻利维亚优秀文化和精神风貌，传播好奥林匹克团结、友谊、和平的宗旨和理念。

“通过精心筹备，北京将向大家呈现精彩非凡的奥运赛事。北京冬奥会加油！”国际奥委会北京冬奥会协调委员会主席小萨马兰奇表示，对全球运动员即将相聚在北京感到无比骄傲、高兴和充满信心。“中国体育界为此付出了巨大努力。世界顶级运动员将展现最好的自己。”

“运动员们将要参加的这届冰雪运动盛会，是他们为之训练了10年、15年甚至20年才有的机会。”澳大利亚冬奥代表团团长杰夫·利普舒特表示，选手们专注于比赛本身，期待在北京冬奥会用最佳表现实现他们的梦想。

美国高山滑雪名将、两届冬奥会金牌得主希弗林说：“冬奥会不仅仅是体育赛事，更为重要的是，它向世界展示团结精神。我们把世界团结在一起，通过体育感受情谊。”

“展现世界如何战胜困难，一起变强”

连日来，多国举行各种形式的北京冬奥会推介活动。在中国驻俄罗斯大使馆举办的中俄主流媒体线上专题见面会上，由俄罗斯退役军医弗拉基米尔·沃罗比约夫作词作曲、以北京冬奥会为主题的俄语歌曲《北京》发布。歌曲充满激情，饱含着俄罗斯人民对北京冬奥会的深切期待和美好祝福。

“纯洁的冰雪，激情的约会”中希青少年人文交流活动日前在线上举行，两国青少年分别朗诵了古代中国和希腊先贤的智慧格言，以及古希腊诗人品达的赞美诗《奥林匹亚颂》和现代奥林匹克运动创始人顾拜旦的散文诗《体育颂》，赞美体育和奥林匹克运动，祝福北京冬奥会。

以色列奥委会主席娅埃尔·阿拉德表示，奥运会是连接来自不同国家和地区运动员和人民的桥梁，“我们对这届冬奥会期盼已久，期待共享北京冬奥精彩时刻”。

意大利伦巴第大区体育文化旅游局局长、2026年米兰冬奥会体育赛事总监西莫内·拉塞蒂表示，北京冬奥组委出色的组织工作，令人对这场冰雪运动盛事充满期待。“2026年意大利将举办米兰—科尔蒂纳丹佩佐冬奥会，相关组织筹备工作已启动，我们希望能够学习借鉴北京冬奥会的经验。”

《奥林匹克评论》是国际奥委会每季度出版一期的官方杂志。12月的最新一期杂志专门出版了中文特刊，封面故事聚焦即将开幕的北京冬奥会。文中引用国际奥委会主席巴赫的讲话：“2022年北京冬奥会将是一个重要时刻，以和平、友谊和团结精神把世界凝聚在一起。”巴赫说，在16天的时间里，世界上最优秀的冬季项目运动员将向世界发出强有力的信息：无论是在体育运动中，还是在面对生活中的诸多挑战时，我们总能更快、更高、更强——更团结。

国际奥委会奥运会部执行主任克里斯托弗·杜比表示：“即将亮相的冬奥会场馆实在惊艳，其中几座建于2008年，还有几座设计出众的新建场馆。新场馆采用最新技术，比如可持续资源发电，或在冰上场地使用二氧化碳可持续制冷系统。”他认为，要在疫情背景下举办一届奥运盛会，组织后勤工作需要克服巨大挑战。“这场盛会一定能够展现世界如何战胜困难，一起变强。”

（本报北京、里约热内卢、罗马、莫斯科、马德里、巴黎12月27日电 记者曲颂、吴杰、韩硕、张光政、姜波、刘玲玲）

《 人民日报 》（ 2021年12月28日 03 版）

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