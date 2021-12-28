□ 贾平凡

回望2021年，新冠肺炎疫情阴霾下，全球治理面临“老问题未解，新麻烦又至”的复杂局面。

一方面，疫情形势不断反弹，新冠病毒加速变异，“疫苗鸿沟”难以弥合，全球抗疫合作依然面临严峻挑战，全球公共卫生治理体系的短板进一步暴露。更严重的问题是，个别国家为掩盖抗疫不力的责任，大搞疫情政治化、病毒污名化、溯源标签化等政治操弄。

另一方面，阻碍世界经济复苏的种种“梗阻”依旧存在：增长动力不足、贸易纷争四起、宏观协调不一、发展失衡加剧、供应链严重短缺……这些“梗阻”还带来债务高企、结构失衡和产能过剩等连锁问题。在一些重大议题上，各国宏观政策不协调、不同步的现象频现，深层次结构性问题没有得到有效解决。然而，在全球经济复苏举步维艰的时刻，一些国家不思团结合作，而是鼓吹“脱钩”“断供”“筑墙”，在逆全球化道路上一路狂奔，给全球经济治理雪上加霜。

不仅如此，地缘政治博弈加剧、地区热点事件频发、传统安全和非传统安全等问题依然困扰世界，全球治理体系的治理赤字、信任赤字、和平赤字和发展赤字进一步扩大。疫情加速了全球治理体系问题的暴露，国际社会改革全球治理体系的呼声空前高涨。

面对严峻的全球性挑战，面对“人类往何处去”的抉择，中国展现“以天下为己任”的大国担当，不做观望者、勇做行动派。一系列中国方案、中国行动，为全球治理体系注入全新理念，提供有力抓手，积极推动原有全球治理体系和秩序向着更加公平合理的方向变革。

——加强抗疫合作，同世界共渡公共卫生难关。新冠肺炎疫情发生后，中国迅速开展新中国成立以来规模最大的全球紧急人道主义行动。新冠疫苗问世之后，中国疫苗援助启动早、落实快、批次多、覆盖广，公平可及，重信守诺，已向120多个国家和国际组织提供近20亿剂疫苗，居全球首位，撑起了全球抗疫“生命线”，为发展中国家带来“隧道尽头的光芒”。

——捍卫多边主义，同世界共商危机解决之道。今年是中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年，也是中国加入世界贸易组织20周年。多年来，中国坚定高举多边主义的旗帜，坚持共商共建共享的全球治理观，坚持全球事务由各国人民商量着办，积极推进全球治理规则民主化。在联合国、APEC会议、G20峰会等多边场合，中国主张为解决全球挑战和地区和平发展贡献中国智慧。正如英国学者马丁·雅克所言，中国既是传统意义上全球治理标准的坚守者，也是新型全球治理模式的推动者。

——不断扩大开放，同世界共享中国发展机遇。新冠肺炎疫情重创全球产业链和供应链。作为世界第一制造业大国和全球第二大经济体，中国在严格做好自身疫情防控的同时，有力有序推动复工复产，竭尽所能保障全球供应。与此同时，中国搭建的进博会、广交会、消博会、服贸会等对外开放平台，和世界共享中国市场机遇。推进高质量共建“一带一路”、签署区域全面经济伙伴关系协定、增设自由贸易试验区……中国和世界多国携手并肩、迎难而上，共同把全球市场的蛋糕做大、把全球共享的机制做实、把全球合作的方式做活，不断为全球经济治理探索互利共赢的新路径。

——坚持平衡发展，同世界共建普惠包容模式。受疫情影响，2030年可持续发展议程落实遇到重大挫折，发展中国家实现可持续发展目标面临的挑战尤为严峻。今年9月，中国提出全球发展倡议，呼吁国际社会提振全球发展伙伴关系，加快落实2030年可持续发展议程，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。这是中国为支持广大发展中国家发展、促进全球疫后复苏、加强国际发展合作提出的中国方案。多年来，作为世界上最大的发展中国家，中国不仅自觉落实联合国2030年可持续发展议程，还积极帮助广大发展中国家解决发展不平衡问题，尽己所能弥合南北差距，用实际行动大大提升了全球发展的公平性、有效性、包容性。

全球治理体系必须是全球共建共享的，不能由哪一个国家独自掌控。“罗马不是一天建成的”，只有各国坚持共商共建共享的全球治理观，不断改革完善全球治理体系，推动人类命运共同体理念不断走深走实，世界和平繁荣才有希望。

(责编：赵欣悦、杨牧)