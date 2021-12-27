新华社安曼12月27日电 专访：“一带一路”合作推动阿中文明互鉴——访约旦中国问题专家萨米尔·艾哈迈德

新华社记者冀泽

“‘一带一路’建设的深入推进将为阿拉伯世界与中国的文明互鉴提供良好契机，也将使双方人民从中更多受益。”约旦中国问题专家、作家萨米尔·艾哈迈德日前在接受新华社记者书面专访时如是说。

艾哈迈德长期关注中国，致力于推动阿拉伯世界加深对中国和“一带一路”倡议的了解。他已发表两部关于中国及阿中关系的著作，向阿拉伯国家读者系统分析中国走向复兴的因素，以及阿中在“一带一路”倡议下深化合作的前景，这两部著作在阿拉伯世界获得较高关注。

艾哈迈德认为，“一带一路”倡议已成为中国同包括阿拉伯国家在内的国际社会开展合作的重要议题，也是阿拉伯世界分享中国发展成果、实现自身复兴的重要机遇，他希望有更多阿拉伯人能够了解“一带一路”并参与其中。

艾哈迈德对“一带一路”的坚定信心源自他对中国发展和复兴图景的认知。他曾多次到访中国，对中国的系统研究始于2007年他的首次访华。“中国社会取得的巨大发展成就，中国人民为实现民族复兴砥砺奋进的精神面貌，都给我留下深刻印象。”

回到约旦后，艾哈迈德将自己在中国的见闻融入他第一部研究中国的著作《文明的追随》中，他希望让更多阿拉伯国家民众更客观、真实地了解中国，也希望这本著作能为阿拉伯国家探寻民族复兴道路带来启示。

这部著作引起阿拉伯世界广泛关注，被不少阿拉伯国家媒体转引和连载。

“我相信，阿拉伯国家深化同中国的合作，深度参与‘一带一路’，有助于提高自身科技和工业化水平，加速实现文明复兴的梦想。” 艾哈迈德说。

艾哈迈德指出，中国一直致力于和平发展，在发展中保持自身特色，坚持平等互利，同这样的国家开展合作，不论是对阿拉伯国家还是对这些国家的民众，不论是从经济角度还是从文化角度，都将产生巨大的积极作用。

“需要注意的是，一些西方势力不希望中国同阿拉伯国家合作并走向复兴。一些西方媒体歪曲、抹黑中国的形象，企图让阿拉伯国家民众看不到真实的中国，从而疏远中国和‘一带一路’ 倡议。”他说。

在艾哈迈德第二部研究中国的著作《东方的复兴》中，有专门章节介绍“一带一路”倡议，剖析其为阿拉伯世界带来的重大发展机遇。这部著作自2018年出版后受到约旦读者广泛关注，多次再版，并被约旦文化部纳入“全民阅读”计划。

“我坚信，‘一带一路’带来的伟大契机，不仅从经贸合作领域，也将从文明和战略层面实现阿中双方更深层次的互利共赢，让阿中双方都拥有更美好、更繁荣的未来。”他说。

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