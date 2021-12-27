新华社北京12月27日电 在《文明》杂志创刊20周年之际，国际奥委会主席巴赫近日发来贺信，肯定了《文明》杂志在传播奥林匹克文化上的付出。

巴赫在贺信中写道：“感谢《文明》杂志在过去20年间为创新推广奥林匹克文化方式和在中国传播奥林匹克精神所做的贡献，以及为不断传递奥林匹克运动价值付出的努力。中国将继续书写奥林匹克运动辉煌的历史篇章，而《文明》杂志也将继续为此发挥独特的重要作用。”

2004年，奥林匹克圣火首次进行全球传递，在国际奥委会时任主席罗格和终身名誉主席萨马兰奇的指导下，《文明》杂志开始探索如何更好地构建与解读现代奥林匹克文化体系。此后，《文明》杂志策划并制作了“新北京·新奥运”珍藏特刊《奥运圣火照北京》《奥林匹克宣言》（中法英三种文字）等10本奥运系列珍藏特刊，展示中国形象和传播奥林匹克文化。

2012年至2016年间，由首都文明工程基金会和《文明》杂志创立的“《奥林匹克宣言》——美丽的奥林匹克文化长卷（系列）”的第一部和第二部先后出版。随着2022年北京冬奥会的临近，《文明》杂志推出第三部长卷，以“奥运+春节”为主题内容，囊括举办夏奥会和冬奥会的23个国家与43个城市的节庆文化。

(责编：郝江震、杨牧)