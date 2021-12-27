资料图

（一）

最近这几年，总有一种时空交错的感觉。

美国已不再是原来的美国，中国也不再是以往的中国。以至于不少朋友都感慨，好像中美悄悄换了一个角色。

换了角色，当然只是概括的说法。必须要指出的，以前的中国，肯定不是美国那样的糟糕，只是美国，感觉彻底变了。

这里有太多的例子。

比如前几年，我们从新闻中听到的.

美国领导人：从今天起，只有美国第一。

中国领导人：世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。

美国领导人：一个国家的存在是为了服务于本国公民，购买美国货，雇用美国人。

中国领导人：中国希望与世界共繁荣，欢迎其他国家搭中国发展的“快车”、“便车”。

特朗普下台了，拜登有改变吗？

微小的改变，但实质仍差不多。不然，法国也不会发现，“美国回来了”，原来是回来抢法国的潜艇大单了，以至于气得200年来第一次召回了驻美大使。

这还是原来那个自信的美国吗？

我们没看到，我们看到的是一个更自信的中国。

所以，也就有了接下来的一幕幕。

美国退出了TPP，留下日本等一堆小伙伴目瞪口呆傻傻站着；

美国退出了巴黎协定，让欧洲气得大骂特朗普不顾子孙后代死活；

美国退出了联合国教科文组织，为赖账5亿美元这种办法也真是绝了；

美国退出了联合国人权理事会，最注重人权的国家不想提人权了；

美国退出了万国邮政联盟，理由是优惠邮递费便宜了中国的淘宝卖家……

中国呢？

中国参与组建了RCEP，世界最大自贸区诞生；

中国还在申请加入CPTPP，积极态势全世界都看到；

中国参与巴黎协定，为世界气候大会取得成功作出了贡献……

一句话，中国在积极融入国际社会，还提出了一带一路、全球发展倡议等公共产品；美国却是退群退群又退群，嚷嚷着：这个不公道的世界，老子不干了。

当然最大的变化，可能还是最近两年的全球抗疫斗争中。

当初武汉疫情最紧急期间，全世界都为中国担忧，看到一些人还嘀咕：如果美国发生这样的疫情，可能早就处理好了。

结果呢？

恰恰相反。

中国最终取得了武汉抗疫的伟大胜利。过去两年，虽然也有零星疫情，就像现在西安疫情这样，但我们都清楚，中国不会再重复武汉的情况了。

美国却浪费了中国抗疫赢得的宝贵时间，一次又一次成为疫情的震中，很多医院人满为患、一床难求，以至于尸体都不得不存放在冷冻车上。

这可能是过去两年最具有讽刺性的一幕：一个世界上最强大的国家，一个世界上科技最发达的国家，一个世界上医疗资源最丰富的国家，却成了世界上感染人数最多、死亡人数最多的国家。

最应该成功的，却最失败；最不可能成功的，却取得最好结果。

以至于更厉害的奥密克戎变种袭来，世界发现了很有意思的一幕：全世界都紧急行动起来，中国人却格外淡定。

为什么？

因为我们知道，现在病毒是撼全世界易，但撼中国难，虽然出现了零星疫情，我们不能掉以轻心，但按照经验，一些天后应该就会平息；全世界充满恐惧，因为大家心里没底，害怕又来更厉害的一波。

现在，西方一些国家，已经是第五波严重疫情了。

美国的新冠死亡数字，也已经超过了80万。那是曾经有血有肉的80多万人啊，背后是多少绝望的家庭。

（二）

为什么会这样？

我总觉得，一个不争的事实是，领导人的格局不一样。

真的不一样。

比如，当年退出联合国教科文组织，美国领导人列举的三个不满：

第一，会费在不断增加（我就是想赖5亿美元了）；

第二，改革没进展（我的话没人听了）；

第三，对以色列有歧视（竟然这么欺负我的小弟）。

说起来，这也不是美国第一次退出教科文组织。1984年，冷战正酣时，美国总统指责教科文组织在意识形态太亲近苏联，退出了该组织；2003年，美国才重新加入教科文组织，但十多年后，又退出了。

只能说，现在的美国，越来越输不起，越来越自私。

所以，也难怪在整个抗疫期间，美国的德先生和赛先生，感觉好像都出国了。

以至于联合国教科文组织总干事伊琳娜·博科娃，曾发表长篇声明，对美国退出表示“深切遗憾”，她连用了六个“我相信”：

我相信，联合国教科文组织推进脱盲和教育公平的工作，是美国人民所共同赞成的。

我相信，联合国教科文组织通过新技术促进学习的努力，是美国人民共同赞同的。

我相信，联合国教科文组织促进科技合作，推进海洋可持续发展，是美国人民共同赞同的。

我相信，联合国教科文组织促进言论自由并保护记者安全的努力，是美国人民共同赞同的。

我相信，联合国教科文组织促进妇女权益，让她们成为改变者、和平缔造者，是美国人民共同赞同的。

我相信，联合国教科文组织增强社会应对紧急状况、灾难和冲突的能力，是美国人民共同赞同的。

中国呢？

别忘了，几年前，中国领导人在教科文组织发表的那篇世界瞩目的演讲：

雨果说，世界上最宽阔的是海洋，比海洋更宽阔的是天空，比天空更宽阔的是人的胸怀。对待不同文明，我们需要比天空更宽阔的胸怀。

拿破仑曾经说过，世上有两种力量：利剑和思想；从长而论，利剑总是败在思想手下。

格局高下，一览无余。

其实也不仅仅在教科文领域，在全球气候变化问题上，在全球发展问题上，我们都看到了类似的强烈反差。

另外，差别，还表现在魄力和情怀。

当初武汉封城，是世界上第一个超千万人口大城市的封城，势必对经济发展、对民众生活带来严重冲击。

这种决策，需要智慧，更需要魄力。

但回过头来看，如果没有当初的断然抉择，今天的武汉会怎样？今天的湖北会怎样？今天中国会怎样？

别忘了，中国还不是美国，中国毕竟还是一个发展中国家，如果像美国那样抗疫，像美国那样的感染率，那意味着全国医疗资源彻底崩溃，最终必然是成千上万同胞的死亡。

还是那句话：关键时刻，霹雳手段，菩萨心肠啊！

我们的伟大抗疫斗争，真的避免了一场人类灾难。

中国“动态清零”的防疫举措，从某种程度说，应该是世界上最成功的，当然也有代价，但却是成本最低的。

不久前参加网络媒体论坛，钟南山院士就感慨说，西方国家常常宣传注重“人权”，最重要的是拥有个人自由的权利，在疫情的形势下，有不戴口罩的自由、有集会的自由、有不打疫苗的自由，造成了疫情肆虐，不断地反复出现大量的感染者及死亡……

中国呢？

我们讲究的最高的人权是生存权，而且是健康的生存权，尽管对个体有一些限制，但中国成为世界上新冠患者人数比例最小的国家，患病率为8.9/10万，只有美国的1/1678；以及死亡率最低的国家，死亡率为0.4/10万，是美国的1/606……

中国不是美国，中国也幸亏不是美国。

2021年即将过去了，我相信，回首过去几年的风风雨雨，尤其过去两年的全球抗疫，很多人都有一些共同的感慨。

一感慨疫情彻底改变了世界。很无奈地，口罩、核酸、疫苗……成了我们生活的一部分，我们必须习惯，必须适应；当然，在美国在西方，有些人就是不戴口罩，就是拒绝隔离，就是反对疫苗，甚至还走上街头打砸抢。

二感慨世界看到了不一样的中美。最发达的国家，最狼狈的处境，最无耻的甩锅，眼睁睁看着，一波又一波疫情来袭，一批又一批人倒下；东方大国，却成功地应对了疫情，最大程度地保护了同胞。

三感慨中国还在从容发展。疫情造成经济危机、民生危机，但世界羡慕地看到，去年中国是世界唯一GDP正增长的大国；今年，中国虽然也遭遇挑战，美国更不乏打压，但中国经济的增幅，仍足以让世界刮目相看。

世界百年未有之大变局，中美的一些角色变化，让人看到两国不同的国情、不同的应对、不同的结果，当然，还有领导人不同的格局、担当、魄力和情怀。

年底回望，别有感慨。这是一个充满挑战和变数的世界，但这个世界，就没有中国人攀登不上的高山，没有中国人跨越不过的沟坎。当然，前路依然漫漫，我们仍必须沉住气，还是那句话：

他强由他强，清风拂山冈。他横任他横，明月照大江。

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(责编：郝江震、杨牧)