人民网阿布贾12月20日电 （记者姜宣）中国电建实施云南省商务厅援尼日利亚“绿色能源非洲行”项目20日来到尼西北部的索科托州，向位于该州的联邦科技新能源研发中心代表及当地农村贫困家庭移交了相关设备。

联邦索科托大学校长比尔比斯表示，在因化石能源生产和消费引发全球变暖所带来的气候变化挑战下，联合国成员共同努力制定了通过缓解适应和能源转型战略的措施和协议，中方捐赠的太阳能设备是实现这一目标的途径之一。联邦索科托大学将和新能源研发中心积极发挥自身作用，通过与中方合作加强研究、开发和创新，以应对气候变暖问题。

中国电建代表项目经理王九麟表示，云南省商务厅此次援助项目，旨在通过太阳能离网设备示范性推动尼日利亚丰富的太阳能资源与中国可再生能源技术相结合，解决尼国家电网无法接入的农村地区的电力短缺问题，促进当地科技、经济发展和民生改善。

王九麟与新能源研发中心及索科托州大学人员深入到周边农村贫困家庭，为农民做太阳能设备产品介绍和培训。

吉丹·尤法村酋长乌玛表示，感谢中国云南商务厅与中国电建昆明院的此次援助，村里的无电户将告别无电历史，将对农民的生产、生活带来巨大改变。

“绿色能源非洲行——践行‘一带一路’，点亮千家万户”项目是云南省商务厅2021年度对外援助项目，共计捐赠200套离网光伏设备给尼日利亚联邦科技部及其位于索克托州的新能源研发中心及部分农村家庭。

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