人民网里约热内卢12月20日电 （记者吴杰）12月20日，中哥智网互联实验室与中国四所高校战略合作协议云签约仪式在哥伦比亚圣地亚哥卡利大学主会场和国内多个分会场成功举办。第二届中国—哥伦比亚新一代信息技术合作论坛同期举办。哥伦比亚驻华大使蒙萨尔维、中国驻哥伦比亚使馆文化参赞朱晓燕、中国计算机学会理事罗训教授、虚拟现实技术与系统国家重点实验室代表齐越教授、哥伦比亚圣地亚哥卡利大学校长安德烈斯等30多位嘉宾出席签约仪式及论坛活动，共有中哥学者1500余人参加活动。

哥中两国高校目前已有多方面合作，这次参与签约的中央美术学院与哥伦比亚同行在虚拟现实、数字艺术、人工智能与美术创作等领域展开了人才培养合作计划，西安音乐学院利用虚拟现实和仿真技术所制作的中拉音乐教学与训练平台已在多所哥高校广泛使用，桂林理工大学在计算机、人工智能领域为中哥两国师生跨文化交流与沟通提供了强大支持，海南软件职业技术学院和哥圣地亚哥卡利大学联合设立了博士项目中国教学点。

蒙萨尔维表示，中国是全球科技及经济强国，对世界经济增长的贡献率连续15年位居世界之首。哥中建交41年来，两国科技交流合作日益深入。相信本次签约仪式及论坛活动将进一步推动中哥两国在人工智能、虚拟现实、云计算、大数据、5G等领域的交流与合作。

朱晓燕代表中国驻哥伦比亚大使蓝虎表示热烈祝贺。她说，在虚拟现实技术与系统国家重点实验室和圣地亚哥卡利大学的共同推动下，中哥智网互联实验室成立3年来，与近20所中国高校、17所哥伦比亚高校在学术研究、科技创新、技术应用、人才培养等领域成功开展了多个项目，取得了丰硕成果。中国四所高校与中哥智网互联实验室战略合作协议的成功签署，将为中哥文化艺术、科技创新、人工智能等各领域的深入合作，为两国人才交流与培养作出更大贡献。

罗训代表中国计算机学会，向与会者展示了17所哥高校应用中国国家重点研发计划的三维场景数字建模技术，进行校园互动、智慧城市规划、数字农业等领域的代表性成果。

安德烈斯感谢中方将先进的信息科技实验室落户卡利圣地亚哥大学，使哥学者及科研人员有机会向中国同行学习前沿技术及发展经验。哥早在《2016-2026年国家教育十年规划》中就提出了“哥伦比亚到2026年将成为拉美教育程度最高的国家”这一宏伟目标。中国—哥伦比亚新一代信息技术合作论坛及更多中国名校的加盟，一定会助力目标早日实现。

中央美术学院国际学院院长穆智飞、西安音乐学院现代音乐学院院长冯勇、桂林理工大学信息科学与工程学院院长谢晓兰、海南软件职业技术学院动画学院院长张克亮分别演讲。大家表示，四所高校将继续发挥自身优势，不断为推动两国文教科技领域人文合作作出新的贡献。

本次活动由中国计算机学会主办，虚拟现实技术与系统国家重点实验室、哥伦比亚圣地亚哥卡利大学共同承办。中国—哥伦比亚新一代信息技术合作论坛始创于2019年，旨在推动中哥数字技术领域的交流合作，助推两国数字技术的成果转换和实践应用。第一届论坛在哥伦比亚第三大城市卡利举办，共有来自中哥两国和拉美其他国家的300余人参加。

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