无视国际规则，以霸权践踏国际规则，这是美国的典型做派。维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际关系基本准则，这是国际社会的普遍共识

《联合国宪章》明确规定：“各会员国在其国际关系上不得使用威胁或武力，或以与联合国宗旨不符之任何其他方法，侵害任何会员国或国家之领土完整或政治独立。”然而，长期以“国际规则维护者”自居的美国，却动辄对外搞政治干涉、发动战争。美国所作所为表明，其口中的规则，只是让别国屈从于美国霸权的工具，美国才是国际规则的最大破坏者。

二战结束以来，美国自恃超级大国，为维护霸权私利，屡屡对外发动战争。为了让战争机器不受国际规则的约束，美国常常绕开联合国安理会，全然不顾其他国家甚至盟友的反对。美国为发动战争所编织的借口也是五花八门，甚至不惜以虚假情报糊弄世人。1999年，以美国为首的北约打着“避免人道主义灾难”的旗号，公然绕过联合国安理会，对南联盟进行长达78天的持续轰炸。2003年，美国不顾国际社会的普遍反对，以一小瓶白色粉末作为化学武器“证据”发动伊拉克战争。在叙利亚，美国以“白头盔”组织摆拍视频为“证据”发动空袭。无视国际规则，以霸权践踏国际规则，这是美国的典型做派。

美国还频繁将国内法凌驾于国际法之上，对其他主权国家实施“长臂管辖”，造成相关国家经济面临严重困难，甚至出现人道主义危机，其破坏性不亚于战争。新冠肺炎疫情发生以来，委内瑞拉、叙利亚、伊朗、古巴等国因受到美国制裁，经济状况和医疗条件恶化，抗疫形势十分严峻。伊朗前总统鲁哈尼控诉美国试图为伊朗购买食品和药品制造障碍，指责其残酷、非人道的恐怖主义行径。古巴国家主席迪亚斯—卡内尔抨击美国正挑起“危险的国际分裂”，其行径具有“强烈的种族主义影响和霸权意图”。

美国肆意破坏国际规则，却从未想过要为自身行为负责。2002年，美国颁布《美国军人保护法》，企图以该法保护美军人员免受国际起诉。国际人权联盟常驻国际刑事法院代表拉克尔·略伦特指出：“从一开始，他们就试图逃避责任”。2020年3月，国际刑事法院宣布调查美军在阿富汗的战争罪和反人类罪。当年9月，美国国务院就宣布对发起这次调查的国际刑事法院检察官法图·本苏达实施单边制裁，冻结向其提供支持的个人和实体在美国的资产。这种赤裸裸的霸道行径，即使在美国盟友中也引发广泛批评。

“美国人说他们希望国际体系保持稳定，但他们常常是稳定的最大阻碍。他们赞扬国际法和国际制度的优点，随后又毫不犹豫地违反和无视它们。”美国布鲁金斯学会高级研究员罗伯特·卡根在《美国缔造的世界》一书中如是指出。美国要求其他国家遵守所谓“基于规则的国际秩序”，自己却唯我独尊，将一己私利凌驾于以联合国为核心的国际体系之上，凌驾于以国际法为基础的国际秩序之上。这种合则用、不合则弃的“规则观”，是典型的双重标准，完全是霸权主义和强权政治的过时产物。

世界正经历百年未有之大变局，维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际关系基本准则，这是国际社会的普遍共识。美国哈佛大学教授格雷厄姆·艾利森在《外交》杂志上撰文指出：“单极世界已经过去，那种以为其他国家只会等着在美国主导的国际秩序中被分配位置的幻觉也应随之破灭。”美国应该清醒并正视世界变化的现实。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2021年12月20日 03 版）

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