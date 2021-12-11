为了给军火生意创造刚性需求，美国军工复合体热衷于将美国的对外政策往战争冲突的方向推，给世界制造了一场又一场灾难

多年来，美国政府财政赤字日渐加剧，军费开支却屡创新高。军费逆势上涨的背后，是美国军工复合体的巨大影响力。纵观美国历史，军工复合体这一强势利益集团屡屡绑架政治决策，将发动战争视为谋利手段，给世界制造了一场又一场灾难。

“战争对于美国来说是笔大生意。”美国美利坚大学历史学教授彼得·库兹尼克一针见血地指出。为了给军火生意创造刚性需求，美国军工复合体热衷于将美国的对外政策往战争冲突的方向推。“在贪婪的美国政客和企业的驱使下，美国夺走了阿富汗20年的稳定和安宁。在这场伤亡惨重的战争中，美国军工复合体是唯一赢家。”《巴基斯坦观察家报》日前刊文指出，美国发动并维持战争的决定是由那些希望尽可能延长战争时间的既得利益者主导。根据美国独立智库安全政策改革研究所发布的阿富汗战争主要受益者名单，美国五大军火巨头——洛克希德·马丁公司、雷神公司、通用动力公司、波音公司和诺思罗普·格鲁曼公司，从美国政府为阿富汗战争投入的资金中分得的金额高达2.02万亿美元。

美国军火巨头从阿富汗战争中攫取巨额利润，折射出军工复合体在美国由来已久的特殊存在。二战期间，美国庞大的战争机器与经济体系之间产生结构性关联，形成了由美国军队、军工企业、政界人士、科研机构等组成的庞大利益集团。1961年，美国总统艾森豪威尔在离任演说中发出警示，“强大的军事组织和巨大的军火工业的联姻是美国历史进程中的一个新现象，在每一个城市、每个州的议事机构、联邦政府的每个办公室都能感受到它的总体影响”，“我们必须防止军工复合体有意或无意地获得不应当有的影响力”。然而，在随后的几十年中，军工复合体的影响不仅没有受到抑制，反而深度渗透到美国的决策过程中。通用动力公司董事长诺瓦科维奇今年4月的一席话，暴露出美国军工复合体趁乱渔利的本性：“今年是一个非常好的开端。虽然对人类而言，世界已变得越来越危险，但我们已经看到需求稳定的良好信号。”

美国军工企业斥巨资游说美国政客并为其竞选活动捐款，资助所谓政策专家，以维持于己有利的政策话语，早已是公开的秘密。这些军工企业的代表还频繁利用“旋转门”进入关键决策部门。有统计数据显示，今天美国政坛上活跃着4000多个军工复合体的游说集团。军工复合体不但有能力确保自身利益不受政府更迭的影响，而且往往能够阻止要动其蛋糕的政府决策，哪怕这些决策是符合公共利益的。美国反战组织“不战而胜”主管埃丽卡·费恩批评，美国政府无节制地为军火商提供资源，牺牲的是对本国公共产品的投资，增加的是战争风险，于己于人都没有好处。

为确保军火生意始终有旺盛需求，美国军工复合体不断推动政府树立“假想敌”，甚至不惜制造恐惧，挑起事端。美国国内早有分析指出，美国打着维护“国家安全”、促进“民主”“自由”的幌子满世界寻找敌人，背后就有军工复合体的利益驱动。美国对苏联“遏制战略”策划者乔治·凯南晚年在一次演讲中坦言，“假如没有俄国人……作为我们黩武有理的根据，我们还会想出另一些敌手来代替他们。”冷战结束后，美国接连发动科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争等，美国的军火商也借机赚得盆满钵满。

长期以来，为了一己私利，美国军工复合体一再将战争包装为美国对外政策的“合理选项”，给他国人民带来无尽伤痛，给世界造成动荡和不安。人们不禁要问：美国高谈阔论的“国际责任”在哪里？美国总是挂在嘴边的“人权”在哪里？美国所谓的“民主”又在哪里？

《 人民日报 》（ 2021年12月11日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)