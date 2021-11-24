新华社北京11月24日电（记者王思北、于嘉）由中华全国新闻工作者协会和蒙古国记者协会共同主办的第十二届中蒙新闻论坛24日以网络视频方式举行。

中宣部副部长、国务院新闻办公室主任徐麟在致辞中表示，不久前，中国共产党十九届六中全会胜利召开，审议通过《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，系统总结党的百年奋斗重大成就和历史经验，特别是新时代党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，强调确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位的决定性意义。《决议》把坚持胸怀天下作为中国共产党百年奋斗的一条重要历史经验，构建人类命运共同体彰显了中国共产党的使命担当，弘扬了人类社会的共同价值追求，开辟了合作共赢的发展新道路。希望两国媒体筑牢中蒙共同构建命运共同体的民意基础，讲好中蒙互利共赢、守望相助的精彩故事，推进中蒙媒体深化合作交流的有益实践，为传承两国传统友谊、促进国家关系发展作出新的更大贡献。

蒙古国国家大呼拉尔委员朝格特巴特尔在致辞中表示，中蒙是命运共同体，两国新闻媒体在共建“一带一路”、生态文明建设、抗疫合作等方面发挥着积极作用，是增进国家交往、促进民心相通的桥梁和纽带，希望两国新闻界通过深化交流合作增进两国人民之间的相互信任和友谊。

蒙古国国家大呼拉尔主席赞登沙特尔、蒙古国总理奥云额尔登向论坛发来贺信。中华全国新闻工作者协会副主席刘正荣，内蒙古自治区党委常委、宣传部部长郑宏范以及蒙古国记者协会代主席宝日格勒玛等100多名中蒙两国嘉宾及媒体代表围绕“携手构建人类命运共同体”这一主题进行深入交流。

论坛上，中蒙两国媒体通过线上签订多项合作协议，并共同发表了《后疫情时代中蒙媒体深化交流合作倡议》。

据悉，中蒙新闻论坛是中蒙两国开展新闻交流与合作的重要平台。自2010年创办以来，论坛已成为增进两国友谊、促进两国人民相互了解的桥梁纽带。

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