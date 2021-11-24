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外交部：坚决反对美方邀请台湾当局参加所谓“领导人民主峰会”

2021年11月24日22:26 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月24日电（记者王宾）针对美国国务院近日公布的“领导人民主峰会”受邀名单包括台湾一事，外交部发言人赵立坚24日在例行记者会上答问时表示，中方坚决反对美方邀请台湾当局参加所谓“领导人民主峰会”，严正敦促美方停止向“台独”势力提供任何讲台，停止为“台独”势力张目。

　　赵立坚说，中方坚决反对美方邀请台湾当局参加所谓“领导人民主峰会”。世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，一个中国原则是公认的国际关系准则。台湾除了作为中国的一部分，没有别的国际法地位。“我们严正敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止向‘台独’势力提供任何讲台，停止为‘台独’势力张目。为‘台独’势力搭台，只会让自己下不来台。与‘台独’一起玩火，终将引火烧身。”

　　至于“领导人民主峰会”，赵立坚说，中方已多次表明立场。他说，民主是全人类共同价值，不是少数国家的专利。美方所作所为恰恰证明，民主只不过是一个幌子，是美方拿来推进其地缘战略目标、打压他国、分裂世界、服务自身维霸私利的工具。美方披着民主外衣推行集团政治、挑动阵营对抗之举，是冷战思维的再现，受到国际社会有识之士的普遍质疑和反对。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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