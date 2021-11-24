新华社北京11月24日电 综述：多国释放石油储备着眼为油价降温

新华社记者

美国政府23日宣布，将联合多个主要石油消费国释放石油储备，以便为油价降温。目前，已有多国表示将释放石油储备。

近期美国汽油价格已升至7年来高位，国内对释放战略石油储备平抑油价的呼声不断高涨。美国白宫23日宣布，美国能源部将从战略石油储备中释放5000万桶原油，以缓解经济从新冠疫情中复苏时出现的石油供需不匹配问题并降低油价。

美国能源部表示，这5000万桶原油最早将于12月中下旬开始投放市场。其中1800万桶已得到国会批准，将直接销售；另外3200万桶属于短期交换，待油价平稳后约定于2022年至2024年归还战略石油储备。

日本政府24日宣布，将配合美国为平抑油价而释放战略石油储备的行动，在不违反石油储备法的前提下释放国家过剩石油储备。

日本首相岸田文雄表示，美国总统拜登已经宣布释放战略石油储备。为稳定国际市场，日本一直与美国保持合作，这次也将与美国保持步调一致。政府决定以不违反石油储备法的形式出售一部分国家储备石油。他同时强调，原油价格稳定是关乎疫后经济复苏的重要课题。

印度媒体报道，印度政府一名高级官员23日表示，印度将在未来7至10天内释放500万桶战略石油储备。

由于国际原油价格上涨，今年印度国内汽柴油零售价格上涨幅度超过20%。同时，燃料价格上涨已显著提高印度制造业、物流业投入成本，从而加剧该国通胀压力。

韩联社报道，韩国政府23日表示，韩国将参与美国提议的共同释放石油储备计划。具体释放规模、时间等不久将正式公布。

加拿大皇家银行资本市场公司全球大宗商品战略负责人赫利玛·克罗夫特预计，鉴于印度已经宣布计划释放500万桶原油储备，再加上日本、韩国等国的释放量，此次多国联合释放的原油储备规模预计为6500万桶至7000万桶。

国际能源论坛秘书长约瑟夫·麦克莫尼格尔日前表示，如果美国等多国释放国家战略石油储备，可能会使石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国调整产油计划。

截至23日收盘，纽约商品交易所2022年1月交货的轻质原油期货价格上涨1.75美元，收于每桶78.50美元，涨幅为2.28%；2022年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2.61美元，收于每桶82.31美元，涨幅为3.27%。（执笔记者：马湛；参与记者：高攀、许缘、刘亚南、刘春燕、张亚东）

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