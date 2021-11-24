新华社北京11月24日电 全国人大常委会委员长栗战书24日在北京人民大会堂以视频方式同塞浦路斯议长迪米特里乌举行会谈。

11月24日，全国人大常委会委员长栗战书在北京人民大会堂以视频方式同塞浦路斯议长迪米特里乌举行会谈。 新华社记者 丁海涛 摄

栗战书说，中塞都拥有悠久历史和文明。在习近平主席和阿纳斯塔夏季斯总统的战略引领下，两国政治互信不断增强，各领域合作成果丰硕，在国际社会树立了大小国家平等相待和互利合作的典范。面对新冠肺炎疫情挑战，中塞携手互助，共克时艰，两国和两国人民的传统友谊得到进一步升华。

栗战书指出，今年是中塞建交50周年。中方愿同塞方共同努力，落实好两国元首达成的重要共识，推动双边关系取得更大发展。一是继续加强政治上的相互支持，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持。二是深化互利合作，加强在共建“一带一路”合作框架下的基础设施、通信、绿色、健康等领域合作。三是密切人文交流，拓展文化、教育、地方等方面交流，促进民心相通。

栗战书指出，中方赞赏塞浦路斯支持欧盟和中国加强对话合作，共同促进世界和平、稳定和繁荣。中方始终认为，欧盟是世界上的一支重要力量，中欧之间有着许多共同利益和巨大合作需求，中欧加强对话合作有利于双方、有利于世界。

栗战书强调，中塞立法机构保持着良好的交往传统。愿在两国立法机构谅解备忘录确定的合作框架基础上，延续双方积极交往的势头，助力中塞关系不断向前发展。继续保持高层交往，加强各专门委员会、友好小组间的交流。及时批准、修订或出台有利于双边关系发展的法律文件，为各领域务实合作提供法治保障。相互学习借鉴立法、监督和治国理政经验，促进共同发展。加强在各国议会联盟等多边场合的协调配合。

迪米特里乌表示，塞中建交50年来，两国始终相互尊重，双边关系发展良好，塞中友好深入人心。塞方坚定奉行一个中国原则，将积极参与共建“一带一路”，加强与中方在各领域的互利合作。塞议会愿深化与中国全国人大的友好交往，为推动两国关系发展发挥更大作用。

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