新华社北京11月24日电（记者王宾）外交部发言人赵立坚24日在例行记者会上表示，中方将同东盟国家继续携手合作，维护人民生命健康，助力地区经济复苏，共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好家园。

有记者问：昨天，中国外交部向老挝援助了一批防疫物资，支持老挝边境地区早日控制疫情。柬埔寨首相洪森曾表示，柬埔寨国家疫苗接种计划的成功实施与中国提供的新冠疫苗密不可分。东盟秘书长林玉辉日前也表示，中国的疫苗支持和援助有效助力了东盟成员国抗疫。有媒体认为，抗疫合作促进了中国东盟关系发展。中方对此有何评论?

赵立坚说，中国向老挝、柬埔寨等提供抗疫物资和疫苗，这是中国同东盟开展抗疫合作的缩影。包括洪森首相在内的东盟成员国领导人和东盟秘书长对中国东盟抗疫合作均给予积极评价，这充分体现了中国同东盟共建卫生健康共同体的高水平。

“高水平体现在双多边相结合。”赵立坚说，新冠肺炎疫情暴发后不久，中国和东盟即召开特别外长会，一致同意加强区域抗疫合作。迄今，中国已向东盟十国提供了超过5亿剂新冠疫苗和大量抗疫物资。“从提供抗疫物资到分享防控经验，从联合研发疫苗到保障地区产业链供应链稳定，中国与东盟正在以实际行动诠释守望相助、休戚与共的命运共同体精神。”

“高水平也体现在立足当下、面向未来。”赵立坚说，在刚刚举行的中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会上，中方宣布启动“中国东盟健康之盾”合作倡议，包括再向东盟国家提供1.5亿剂新冠疫苗无偿援助，向东盟抗疫基金追加500万美元，加大疫苗联合生产和技术转让，开展关键药物研发合作，帮助东盟加强基层公共卫生体系建设和人才培养，提高应对重大突发公共卫生事件能力。中方还将在未来3年再向东盟各国提供15亿美元发展援助，用于东盟国家抗击疫情和恢复经济。

“中方将同东盟国家继续携手合作，维护人民生命健康，助力地区经济复苏，共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好家园。”赵立坚说。

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