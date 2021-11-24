新华社斯德哥尔摩11月24日电（记者和苗）玛格达莱娜·安德松24日当选瑞典首相，成为瑞典首位女首相。

议会当天的投票结果显示，有117票支持安德松担任首相，174票反对，57票弃权，1票缺席。瑞典议长安德烈亚斯·诺伦说，因反对安德松任首相的票数未过半数，议会批准她出任新首相。

安德松1967年生于瑞典乌普萨拉市，曾就读于瑞典商学院和美国哈佛大学，她从2014年开始担任瑞典财政大臣，本月初成为瑞典社会民主党新党魁。

按照计划，安德松将于本月26日正式就职并组建新政府。她在当选后召开的新闻发布会上说：“瑞典的发展面临一些严重问题，我将带领新政府应对这些亟待解决的难题，将聚焦社会融合、气候变化和福利这三个重点。”

今年6月21日，瑞典议会对时任首相勒文进行不信任投票，超过半数议员投票反对勒文继续担任首相。6月28日，勒文宣布辞职。瑞典议会7月7日对再次被提名为首相候选人的勒文进行投票，由于反对票未过半数，勒文重新出任首相。今年8月，勒文宣布将于11月辞去社会民主党党魁和首相职务。11月10日，勒文向瑞典议长递交了辞呈，安德松随后被提名为新首相候选人。

瑞典下届议会选举将于2022年9月举行。

(责编：王禹蘅、杨牧)