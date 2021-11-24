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11月24日，第十二届中蒙新闻论坛以网络视频方式举行。中宣部副部长、国务院新闻办公室主任徐麟通过视频方式出席论坛并致辞。论坛由国务院新闻办公室指导，中华全国新闻工作者协会和蒙古国记者协会共同主办，内蒙古自治区人民政府新闻办公室承办。论坛主题为“携手构建人类命运共同体”。

中宣部副部长、国务院新闻办公室主任徐麟通过视频方式出席论坛并致辞。冯振宇 摄

徐麟在致辞中首先向蒙古国新闻界介绍了中国共产党十九届六中全会召开情况，表示这是在中国共产党成立一百年的重要历史时刻、在“两个一百年”奋斗目标历史交汇点召开的一次十分重要的会议。他指出，坚持胸怀天下是中国共产党百年奋斗的一条重要历史经验，构建人类命运共同体彰显了中国共产党的使命担当，弘扬了人类社会的共同价值追求，开辟了合作共赢的发展新道路，希望中蒙两国新闻界筑牢共同构建命运共同体的民意基础，讲好中蒙互利共赢、守望相助的精彩故事，推进中蒙媒体深化合作交流的有益实践，为传承两国传统友谊、促进国家关系发展做出新的更大贡献。

中华全国新闻工作者协会副主席刘正荣（左）、书记处书记田玉红出席论坛。冯振宇 摄

中华全国新闻工作者协会副主席刘正荣在主旨演讲中表示，新闻交流合作是构建中蒙命运共同体的重要组成部分，希望两国新闻界在推动构建人类命运共同体的理念指引下，坚定共同抗疫的合作信心，营造共谋发展的合作氛围，夯实民心相通的合作基础，深化互联互通的合作传播，积极开展更高质量的新闻交流合作，为促进中蒙全面战略伙伴关系向前发展注入新活力。

内蒙古自治区党委常委、宣传部部长郑宏范出席论坛并致辞。冯振宇 摄

蒙古国家大呼拉尔委员朝格特巴特尔出席论坛并致辞。冯振宇 摄

蒙古国记者协会代主席宝日格勒玛出席论坛并发言。冯振宇 摄

蒙古国家大呼拉尔主席赞登沙特尔、蒙古国总理奥云额尔登发来贺信。内蒙古自治区党委常委、宣传部部长郑宏范，以及蒙古国家大呼拉尔委员朝格特巴特尔、蒙古国记者协会代主席宝日格勒玛等中蒙两国100多名嘉宾及媒体代表出席会议并围绕主题进行深入交流。

中华全国新闻工作者协会书记处书记田玉红主持本届论坛。人民日报社、中央广播电视总台、新华网和内蒙古广播电视台代表中国媒体作了交流发言，中蒙两国媒体线上签订多项合作协议，共同发表了《后疫情时代中蒙媒体深化交流合作倡议》。

中蒙两国媒体代表围绕主题深入交流。冯振宇 摄

中蒙新闻论坛是中蒙两国开展新闻交流与合作的重要平台，自2010年创办以来，论坛已成为增进两国友谊、促进两国人民相互了解的桥梁纽带。（文章来源：“中国记协”微信公众号）

(责编：王禹蘅、刘慧)