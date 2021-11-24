新华网东京11月24日电（记者 郭丹）23日，2021年“熊猫杯”日本青年感知中国征文大赛举办线上颁奖仪式。中国驻日大使孔铉佑、中国外文局局长杜占元分别在东京和北京线上出席仪式并致辞。日本财团理事长尾形武寿、日本科学协会会长高桥正征向颁奖仪式发送视频贺辞。大赛合作机构代表、评委代表、日本青年获奖者约100人进行了线上交流。

中国驻日大使孔铉佑出席仪式并致辞。（图片由主办方提供）

孔铉佑在致辞中表示，“熊猫杯”今年8岁了，8年来近3500名日本青年通过这一平台讲述了自己的“中国故事”，分享了自己的“中国观”，为日本民众增进对华认识理解打开了一扇窗口，也为传承和发扬中日友好注入了新鲜活力。各位参赛青年身处中日民间交流的最前沿，积极主动培养独立客观对华认知的做法，为两国各界做出了很好的表率，值得称赞。

孔铉佑表示，着眼中日关系未来的发展，青年人的力量不可或缺。衷心期待两国青年积极传承前辈的优良传统，踊跃投身中日友好交流和各领域互利合作，让更多中日青年一代从相识相知的好朋友成为志同道合的好伙伴，一起收获宝贵友谊，共同实现人生理想，为中日关系发展增添更多源头活水和内生动力。

中国外文局局长杜占元出席仪式并致辞。（图片由主办方提供）

杜占元在致辞中表示，大赛中展现出的中日青年坦诚交流、彼此吸引的故事，反映了两国人民加强友好合作的真实心声。两国人民友好的未来寄望于青年一代。希望两国青年朋友进一步加强相互往来、增进相互理解、发展长久友谊，不断为两国未来播撒友谊的种子，为中日友好事业注入更多青春力量。

日本财团理事长尾形武寿。（图片由主办方提供）

日本财团理事长尾形武寿在视频寄语中表示，和他国打交道时难免发生误解，越是这种时候，越需要增进对对方国家的了解，进行双向交流与访问。邻国中国是日本重要的合作伙伴，希望双方跨越政治、经济、宗教、人种等所有差异和隔阂，持续推动两国民间交流。

日本科学协会会长高桥正征。（图片由主办方提供）

日本科学协会会长高桥正征在视频寄语中表示，期待获奖青年根据自身兴趣与关注点，了解和思考日中两国相关话题，为访华活动提前“预热”。

线上颁奖仪式视频截图。（截图由主办方提供）

“熊猫杯”日本青年感知中国征文大赛由中国驻日本大使馆、中国外文局亚太传播中心、日本科学协会共同主办，今年为第八届，在400份投稿中评选出55名个人奖和4个团体奖。

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